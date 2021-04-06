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الحكومة السودانية تصادق على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

يتطلب القرار موافقة الجلسة المشتركة لمجلسَي "السيادة" و"الوزراء"

صادق مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء لصالح إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.

وذكر المجلس في بيان أوردته "رويترز" أنه أجاز مشروع قانون لسنة 2021، يلغي قانون مقاطعة إسرائيل العائد إلى عام 1958، الذي أقرته الدول العربية.

وأضاف بأنه "يؤكد على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".

وانضم السودان العام الماضي لاتفاقات للمصالحة الإقليمية مع إسرائيل، رعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزار مسؤولون إسرائيليون السودان.

ولا يزال القرار يتطلب موافقة الجلسة المشتركة لمجلسَي السيادة والوزراء (الجهة التشريعية المؤقتة في السودان).

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الحكومة السودانية تصادق على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل
سبق

صادق مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء لصالح إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.

وذكر المجلس في بيان أوردته "رويترز" أنه أجاز مشروع قانون لسنة 2021، يلغي قانون مقاطعة إسرائيل العائد إلى عام 1958، الذي أقرته الدول العربية.

وأضاف بأنه "يؤكد على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".

وانضم السودان العام الماضي لاتفاقات للمصالحة الإقليمية مع إسرائيل، رعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزار مسؤولون إسرائيليون السودان.

ولا يزال القرار يتطلب موافقة الجلسة المشتركة لمجلسَي السيادة والوزراء (الجهة التشريعية المؤقتة في السودان).

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
08:38 PM

الحكومة السودانية تصادق على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

يتطلب القرار موافقة الجلسة المشتركة لمجلسَي "السيادة" و"الوزراء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادق مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء لصالح إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.

وذكر المجلس في بيان أوردته "رويترز" أنه أجاز مشروع قانون لسنة 2021، يلغي قانون مقاطعة إسرائيل العائد إلى عام 1958، الذي أقرته الدول العربية.

وأضاف بأنه "يؤكد على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".

وانضم السودان العام الماضي لاتفاقات للمصالحة الإقليمية مع إسرائيل، رعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزار مسؤولون إسرائيليون السودان.

ولا يزال القرار يتطلب موافقة الجلسة المشتركة لمجلسَي السيادة والوزراء (الجهة التشريعية المؤقتة في السودان).

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