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ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.. برايتون يتعادل مع نيوكاسل

تعادل فريق برايتون مع نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما السبت على ملعب فالمر، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برايتون إلى 17 نقطة في المركز السادس، كما ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 5 نقاط في المركز الـ19.

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الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.. برايتون يتعادل مع نيوكاسل
سبق

تعادل فريق برايتون مع نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما السبت على ملعب فالمر، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برايتون إلى 17 نقطة في المركز السادس، كما ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 5 نقاط في المركز الـ19.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
12:08 AM

ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.. برايتون يتعادل مع نيوكاسل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل فريق برايتون مع نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما السبت على ملعب فالمر، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برايتون إلى 17 نقطة في المركز السادس، كما ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 5 نقاط في المركز الـ19.

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