جامعة تبوك تقيم لقاءً افتراضياً لإبراز جهود المملكة في العمل الإغاثي.. غداً

يقام افتراضياً بحضور المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

تنظم جامعة تبوك لقاءً افتراضياً مع المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، معالي الدكتور عبدالله الربيعة، وذلك بعنوان ( جهود المملكة في مجال العمل الإغاثي والإنساني حول العالم حقائق وتجارب ).

وتفصيلاً، يعقد اللقاء غداً الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء، وأوضحت الجامعة أنه يمكن الحضور عبر الرابط : https://www.youtube.com/watch?v=NJQx9bOxgkI