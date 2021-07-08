تلقى الزميل الإعلامي مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة الشرقية علي بن حسن مشنوي التهاني والتبريكات بمناسبة تكليفه مديرًا لفرع هيئة الصحفيين بحاضرة الدمام.
"المشنوي" رئيسًا لفرع هيئة الصحفيين بالدمام
تلقى الزميل الإعلامي مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة الشرقية علي بن حسن مشنوي التهاني والتبريكات بمناسبة تكليفه مديرًا لفرع هيئة الصحفيين بحاضرة الدمام.
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"المشنوي" رئيسًا لفرع هيئة الصحفيين بالدمامصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-08
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
11:12 PM
"المشنوي" رئيسًا لفرع هيئة الصحفيين بالدمام
تلقى الزميل الإعلامي مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة الشرقية علي بن حسن مشنوي التهاني والتبريكات بمناسبة تكليفه مديرًا لفرع هيئة الصحفيين بحاضرة الدمام.
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