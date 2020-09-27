تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف"

شكرت للصحيفة حرصها على المواطن وأكّدت سعيها الدائم لتحسين الخدمة

أكّدت شركة المياه الوطنية، أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وتفصيلاً، أوضحت الشركة تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: (بالصور.. خطورة على المارة في شارع عكاظ بالطائف والسبب: "قناة صرف صحي مكشوفة")، أنه تمت مباشرة الموقع من قبل فريق الصيانة وإزالة الضرر ومعالجة مكمن الخطر في حينه حرصاً على سلامة المارّة ومرتادي الطريق.

وأضافت: "كما نود التوضيح أنه لا يوجد أي بلاغ مسبق حول الملاحظة المذكورة في المنطقة المشار إليها".

وتنوه الشركة لجميع العملاء والمواطنين بالإبلاغ عن وجود أي ملاحظات أو أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744)، أو من خلال تطبيق المياه المتوافر على (Apple Store وGoogle play).

وختاماً أكدت الشركة أنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة، شاكرة لصحيفة "سبق"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، ومساهماتها مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.