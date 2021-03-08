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التأمين ضد كورونا "إجباري".. آخر شروط السفر للخارج بعد الجائحة

12 دولة في العالم بدأت التطبيق

أكدت الكثير من دول العالم ضرورة إصدار وثائق تأمين خاصة بكوفيد-19 ضمن إجراءات سفر السياح أو استقبالهم في الدول المختلفة، مع تغطية تأمينية إلزامية في حالة إصابة الزائر بفيروس كورونا.

ومع انتشار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وبكثافة في أوربا، ارتفعت الأصوات المطالبة بوجود حد تأميني لأي زائر ضد مخاطر الإصابة بكورونا حتى لا يمثل الزوار ضغطاً على المرافق الصحية والطبية في المدن العالمية.

ووفقاً لـ"رويترز"، فإن أكثر من 12 بلداً تطلب تغطية كوفيد-19 التأمينية للزوار، وتعد الأردن أحدث بلد يدرس مثل هذه الحماية.

وقال "روبين إنجيل" مستشار تأمين السفر لدى شركات منها أكسا وإيه. آي. جي، إن القيمة الإجمالية لسوق التأمين ضد مخاطر كوفيد-19 أثناء السفر تدور بين 30 و40 مليار دولار سنوياً.

وقال دان ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ريسكيو لإدارة مخاطر السفر والأزمات: "خدمات التأمين والحماية المتعلقة بالسفر تنطلق بالتزامن مع استئناف حركة السفر".

ويغطي تأمين كوفيد-19 عادة علاجاً بما تصل قيمته إلى 100 ألف دولار، ويمكن أن تشمل تكاليف وفحوص فيروس كورونا وخدمات مثل الإجلاء أو الدفن المحلي أو حرق الجثث.

وبدأت شركات التأمين في تقديم الوثائق منذ 2020، إما كخدمات تأمينية إضافية، أو ضمن سياسات منفصلة مع تغطية لتكاليف العلاج من المرض أو الحجر الصحي.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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التأمين ضد كورونا "إجباري".. آخر شروط السفر للخارج بعد الجائحة
سبق

أكدت الكثير من دول العالم ضرورة إصدار وثائق تأمين خاصة بكوفيد-19 ضمن إجراءات سفر السياح أو استقبالهم في الدول المختلفة، مع تغطية تأمينية إلزامية في حالة إصابة الزائر بفيروس كورونا.

ومع انتشار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وبكثافة في أوربا، ارتفعت الأصوات المطالبة بوجود حد تأميني لأي زائر ضد مخاطر الإصابة بكورونا حتى لا يمثل الزوار ضغطاً على المرافق الصحية والطبية في المدن العالمية.

ووفقاً لـ"رويترز"، فإن أكثر من 12 بلداً تطلب تغطية كوفيد-19 التأمينية للزوار، وتعد الأردن أحدث بلد يدرس مثل هذه الحماية.

وقال "روبين إنجيل" مستشار تأمين السفر لدى شركات منها أكسا وإيه. آي. جي، إن القيمة الإجمالية لسوق التأمين ضد مخاطر كوفيد-19 أثناء السفر تدور بين 30 و40 مليار دولار سنوياً.

وقال دان ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ريسكيو لإدارة مخاطر السفر والأزمات: "خدمات التأمين والحماية المتعلقة بالسفر تنطلق بالتزامن مع استئناف حركة السفر".

ويغطي تأمين كوفيد-19 عادة علاجاً بما تصل قيمته إلى 100 ألف دولار، ويمكن أن تشمل تكاليف وفحوص فيروس كورونا وخدمات مثل الإجلاء أو الدفن المحلي أو حرق الجثث.

وبدأت شركات التأمين في تقديم الوثائق منذ 2020، إما كخدمات تأمينية إضافية، أو ضمن سياسات منفصلة مع تغطية لتكاليف العلاج من المرض أو الحجر الصحي.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
10:39 PM

التأمين ضد كورونا "إجباري".. آخر شروط السفر للخارج بعد الجائحة

12 دولة في العالم بدأت التطبيق

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خالد خليل - الرياض
0
2,778

أكدت الكثير من دول العالم ضرورة إصدار وثائق تأمين خاصة بكوفيد-19 ضمن إجراءات سفر السياح أو استقبالهم في الدول المختلفة، مع تغطية تأمينية إلزامية في حالة إصابة الزائر بفيروس كورونا.

ومع انتشار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وبكثافة في أوربا، ارتفعت الأصوات المطالبة بوجود حد تأميني لأي زائر ضد مخاطر الإصابة بكورونا حتى لا يمثل الزوار ضغطاً على المرافق الصحية والطبية في المدن العالمية.

ووفقاً لـ"رويترز"، فإن أكثر من 12 بلداً تطلب تغطية كوفيد-19 التأمينية للزوار، وتعد الأردن أحدث بلد يدرس مثل هذه الحماية.

وقال "روبين إنجيل" مستشار تأمين السفر لدى شركات منها أكسا وإيه. آي. جي، إن القيمة الإجمالية لسوق التأمين ضد مخاطر كوفيد-19 أثناء السفر تدور بين 30 و40 مليار دولار سنوياً.

وقال دان ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ريسكيو لإدارة مخاطر السفر والأزمات: "خدمات التأمين والحماية المتعلقة بالسفر تنطلق بالتزامن مع استئناف حركة السفر".

ويغطي تأمين كوفيد-19 عادة علاجاً بما تصل قيمته إلى 100 ألف دولار، ويمكن أن تشمل تكاليف وفحوص فيروس كورونا وخدمات مثل الإجلاء أو الدفن المحلي أو حرق الجثث.

وبدأت شركات التأمين في تقديم الوثائق منذ 2020، إما كخدمات تأمينية إضافية، أو ضمن سياسات منفصلة مع تغطية لتكاليف العلاج من المرض أو الحجر الصحي.

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