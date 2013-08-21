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أفغانستان.. تحركات لتشكيل الحكومة الجديدة و"طالبان" تتحدث عن نموذج جديد للحكم

مسؤول بالحركة: نناقش كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية للبلاد بشروط ودية

وصل إلى كابل، السبت، رئيس المكتب السياسي في حركة "طالبان"، عبدالغني برادر؛ لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.

ونقلت "فرانس برس" عن قيادي كبير في "طالبان"، قوله إن برادر؛ "يحضر إلى كابل للقاء قادة وسياسيين من أجل تشكيل حكومة شاملة".

وكان مسؤول في "طالبان" قد صرّح لرويترز، في وقت سابق من السبت، بأن الحركة "تهدف إلى تقديم إطار لحكومة جديدة لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف المسؤول أن "نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطياً بالتعريف الغربي الدقيق، لكنه سيحمي حقوق الجميع".

وفيما يتعلق بأوضاع مطار كابل، قال المسؤول: "الفوضى في مطار كابل لم تسبّبها طالبان، وكان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء".

وأكّد المسؤول على أن طالبان "ستحقق في مشكلات القانون والنظام التي سبّبها أعضاء بعد علمها بارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين".

وشدّد على أن الحركة "تناقش خلال محادثات كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية.

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أفغانستان.. تحركات لتشكيل الحكومة الجديدة و"طالبان" تتحدث عن نموذج جديد للحكم
سبق

وصل إلى كابل، السبت، رئيس المكتب السياسي في حركة "طالبان"، عبدالغني برادر؛ لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.

ونقلت "فرانس برس" عن قيادي كبير في "طالبان"، قوله إن برادر؛ "يحضر إلى كابل للقاء قادة وسياسيين من أجل تشكيل حكومة شاملة".

وكان مسؤول في "طالبان" قد صرّح لرويترز، في وقت سابق من السبت، بأن الحركة "تهدف إلى تقديم إطار لحكومة جديدة لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف المسؤول أن "نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطياً بالتعريف الغربي الدقيق، لكنه سيحمي حقوق الجميع".

وفيما يتعلق بأوضاع مطار كابل، قال المسؤول: "الفوضى في مطار كابل لم تسبّبها طالبان، وكان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء".

وأكّد المسؤول على أن طالبان "ستحقق في مشكلات القانون والنظام التي سبّبها أعضاء بعد علمها بارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين".

وشدّد على أن الحركة "تناقش خلال محادثات كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
10:37 AM

أفغانستان.. تحركات لتشكيل الحكومة الجديدة و"طالبان" تتحدث عن نموذج جديد للحكم

مسؤول بالحركة: نناقش كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية للبلاد بشروط ودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل إلى كابل، السبت، رئيس المكتب السياسي في حركة "طالبان"، عبدالغني برادر؛ لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.

ونقلت "فرانس برس" عن قيادي كبير في "طالبان"، قوله إن برادر؛ "يحضر إلى كابل للقاء قادة وسياسيين من أجل تشكيل حكومة شاملة".

وكان مسؤول في "طالبان" قد صرّح لرويترز، في وقت سابق من السبت، بأن الحركة "تهدف إلى تقديم إطار لحكومة جديدة لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف المسؤول أن "نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطياً بالتعريف الغربي الدقيق، لكنه سيحمي حقوق الجميع".

وفيما يتعلق بأوضاع مطار كابل، قال المسؤول: "الفوضى في مطار كابل لم تسبّبها طالبان، وكان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء".

وأكّد المسؤول على أن طالبان "ستحقق في مشكلات القانون والنظام التي سبّبها أعضاء بعد علمها بارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين".

وشدّد على أن الحركة "تناقش خلال محادثات كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية.

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