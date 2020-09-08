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ندوة "عبق" تدعو إلى زيادة العناية باللغة العربية وتعليمها وتدريسها

بشكل يجعلها أكثر تداولاً واستجابة لقيم العصر وتحولاته

دعا المشاركون بندوة: "عبق: العربية بلا قواعد"، إلى زيادة العناية باللغة العربية وتعليمها وتدريسها، بشكل يجعلها أكثر تداولاً واستجابة لقيم العصر وتحولاته، ونشرها على المنصات الرقمية لتكون لغة قريبة من مختلف الأجيال، لأنها ترتبط بالهوية والثقافة والتاريخ.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، مساء أمس الاثنين، بعنوان: "عبق: العربية بلا قواعد"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الراجحي الإنسانية، الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، وأستاذ الأدب والنقد الحديث المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتورة نورة بنت سعيد القحطاني، ومدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم، عبدالعزيز بن إبراهيم السراء، وأدارها الدكتور فهد العليان.

ودارت محاور الندوة حول: ميلاد فكرة مبادرة عبق ونشأتها، وتعزيز استخدام اللغة العربية بوصفها جزءًا من الهوية، وتعزيز الانتشار التلقائي للعربية الفصيحة.

ويأتي حرص المكتبة والعناية باللغة العربية من منطلق أنها اللغة التي تعبر عن الهوية والتراث والفكر والعقيدة، وهي لغة القرآن الكريم التي تحفظ ميراثًا عريقًا من الآداب والفنون والقيم والأفكار وملايين المؤلفات في مختلف فروع المعرفة.

وضمنت المكتبة عددًا كبيرًا من برامجها الثقافية والمعرفية حول اللغةالعربية، حيث عقدت منذ تأسيسها العديد من الندوات التي تناقش اللغة العربية من مختلف جوانبها، من حيث مصادرها ومعاجمها، ومستقبل اللغة والثقافة العربية، واحتفاظ اللغة ببريقها رغم مرور آلاف السنوات على نشأتها، وهي من اللغات السامية التي انتشرت بالمنطقة، كما ناقشت على أكثر من صعيد ثقافي جماليات هذه اللغة وما تحويه من ثروة دلالية على مستوى المفردات، وثروة تشكيلية على مستوى الخطوط والتشكيل، وثروة تأليفية على مستوى الفكر والإبداع، وأسهمت المكتبة كثيرًا في الإضاءات البحثية حول اللغة العربية خاصة في اليوم العالمي للغة العربية بجملة من الندوات البارزة التي شارك فيها مختصون وعلماء في اللغة.

وبشكل ضمني تعمل المكتبة دائمًا على زيادة المحتوى الرقمي للغة العربية على شبكة الإنترنت من خلال مطبوعاتها وإصداراتها ومن خلال برامج الفهرس العربي الموحد.

ندوة عبق العربية بلا قواعد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ندوة "عبق" تدعو إلى زيادة العناية باللغة العربية وتعليمها وتدريسها
سبق

دعا المشاركون بندوة: "عبق: العربية بلا قواعد"، إلى زيادة العناية باللغة العربية وتعليمها وتدريسها، بشكل يجعلها أكثر تداولاً واستجابة لقيم العصر وتحولاته، ونشرها على المنصات الرقمية لتكون لغة قريبة من مختلف الأجيال، لأنها ترتبط بالهوية والثقافة والتاريخ.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، مساء أمس الاثنين، بعنوان: "عبق: العربية بلا قواعد"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الراجحي الإنسانية، الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، وأستاذ الأدب والنقد الحديث المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتورة نورة بنت سعيد القحطاني، ومدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم، عبدالعزيز بن إبراهيم السراء، وأدارها الدكتور فهد العليان.

ودارت محاور الندوة حول: ميلاد فكرة مبادرة عبق ونشأتها، وتعزيز استخدام اللغة العربية بوصفها جزءًا من الهوية، وتعزيز الانتشار التلقائي للعربية الفصيحة.

ويأتي حرص المكتبة والعناية باللغة العربية من منطلق أنها اللغة التي تعبر عن الهوية والتراث والفكر والعقيدة، وهي لغة القرآن الكريم التي تحفظ ميراثًا عريقًا من الآداب والفنون والقيم والأفكار وملايين المؤلفات في مختلف فروع المعرفة.

وضمنت المكتبة عددًا كبيرًا من برامجها الثقافية والمعرفية حول اللغةالعربية، حيث عقدت منذ تأسيسها العديد من الندوات التي تناقش اللغة العربية من مختلف جوانبها، من حيث مصادرها ومعاجمها، ومستقبل اللغة والثقافة العربية، واحتفاظ اللغة ببريقها رغم مرور آلاف السنوات على نشأتها، وهي من اللغات السامية التي انتشرت بالمنطقة، كما ناقشت على أكثر من صعيد ثقافي جماليات هذه اللغة وما تحويه من ثروة دلالية على مستوى المفردات، وثروة تشكيلية على مستوى الخطوط والتشكيل، وثروة تأليفية على مستوى الفكر والإبداع، وأسهمت المكتبة كثيرًا في الإضاءات البحثية حول اللغة العربية خاصة في اليوم العالمي للغة العربية بجملة من الندوات البارزة التي شارك فيها مختصون وعلماء في اللغة.

وبشكل ضمني تعمل المكتبة دائمًا على زيادة المحتوى الرقمي للغة العربية على شبكة الإنترنت من خلال مطبوعاتها وإصداراتها ومن خلال برامج الفهرس العربي الموحد.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
06:49 PM

ندوة "عبق" تدعو إلى زيادة العناية باللغة العربية وتعليمها وتدريسها

بشكل يجعلها أكثر تداولاً واستجابة لقيم العصر وتحولاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا المشاركون بندوة: "عبق: العربية بلا قواعد"، إلى زيادة العناية باللغة العربية وتعليمها وتدريسها، بشكل يجعلها أكثر تداولاً واستجابة لقيم العصر وتحولاته، ونشرها على المنصات الرقمية لتكون لغة قريبة من مختلف الأجيال، لأنها ترتبط بالهوية والثقافة والتاريخ.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، مساء أمس الاثنين، بعنوان: "عبق: العربية بلا قواعد"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الراجحي الإنسانية، الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، وأستاذ الأدب والنقد الحديث المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتورة نورة بنت سعيد القحطاني، ومدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم، عبدالعزيز بن إبراهيم السراء، وأدارها الدكتور فهد العليان.

ودارت محاور الندوة حول: ميلاد فكرة مبادرة عبق ونشأتها، وتعزيز استخدام اللغة العربية بوصفها جزءًا من الهوية، وتعزيز الانتشار التلقائي للعربية الفصيحة.

ويأتي حرص المكتبة والعناية باللغة العربية من منطلق أنها اللغة التي تعبر عن الهوية والتراث والفكر والعقيدة، وهي لغة القرآن الكريم التي تحفظ ميراثًا عريقًا من الآداب والفنون والقيم والأفكار وملايين المؤلفات في مختلف فروع المعرفة.

وضمنت المكتبة عددًا كبيرًا من برامجها الثقافية والمعرفية حول اللغةالعربية، حيث عقدت منذ تأسيسها العديد من الندوات التي تناقش اللغة العربية من مختلف جوانبها، من حيث مصادرها ومعاجمها، ومستقبل اللغة والثقافة العربية، واحتفاظ اللغة ببريقها رغم مرور آلاف السنوات على نشأتها، وهي من اللغات السامية التي انتشرت بالمنطقة، كما ناقشت على أكثر من صعيد ثقافي جماليات هذه اللغة وما تحويه من ثروة دلالية على مستوى المفردات، وثروة تشكيلية على مستوى الخطوط والتشكيل، وثروة تأليفية على مستوى الفكر والإبداع، وأسهمت المكتبة كثيرًا في الإضاءات البحثية حول اللغة العربية خاصة في اليوم العالمي للغة العربية بجملة من الندوات البارزة التي شارك فيها مختصون وعلماء في اللغة.

وبشكل ضمني تعمل المكتبة دائمًا على زيادة المحتوى الرقمي للغة العربية على شبكة الإنترنت من خلال مطبوعاتها وإصداراتها ومن خلال برامج الفهرس العربي الموحد.

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