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مُعلم يعتدي على طالب ويُكملها مع شقيقه .. الأم تتهم و"تعليم مكة" تحقّق

"الإدارة العامة" لـ "سبق": شكّلنا لجنة للتقصّي وسيتم اتخاذ الإجراءات التربوية

تحقّق الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، وبتوجيهات من المدير العام بالمنطقة، في شكوى اعتداء مُعلم على طالب في إحدى مدارس التعليم ببحرة.

تفصيلاً، كانت والدة أحد الطلاب قد تقدمت بشكوى نتيجة تعرُّض ابنها للضرب من قِبل أحد المعلمين؛ ما تسبب في إيذائه بوجهه حسبما ذكرته.

وقالت أم الطالب، لـ "سبق"، إن ابنها الصغير تعرَّض للضرب والاعتداء من قِبل أحد المعلمين، وعند حضور أخيه الأكبر في المرحلة الابتدائية نفسها تعرَّض هو الآخر للضرب على وجهه؛ ما تسبّب له في جرح قطعي في الصدغ الأيمن بجانب الأذن، وبجرحٍ قطعي في أسفل الحاجب الأيسر أعلى العين؛ مما يتطلب مدة شفاء تصل إلى 7 أيام، بحسب التقرير الطبي؛ تحتفظ "سبق" بنسخة منه.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة لـ "سبق": إنها باشرت على الفور التحقيق في القضية؛ حيث صدرت توجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصّي الحقائق، وسيتم اتخاذ الإجراءات التربوية بعد انتهاء التحقيق، وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تضمن حقوق الجميع.

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مُعلم يعتدي على طالب ويُكملها مع شقيقه .. الأم تتهم و"تعليم مكة" تحقّق
سبق

تحقّق الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، وبتوجيهات من المدير العام بالمنطقة، في شكوى اعتداء مُعلم على طالب في إحدى مدارس التعليم ببحرة.

تفصيلاً، كانت والدة أحد الطلاب قد تقدمت بشكوى نتيجة تعرُّض ابنها للضرب من قِبل أحد المعلمين؛ ما تسبب في إيذائه بوجهه حسبما ذكرته.

وقالت أم الطالب، لـ "سبق"، إن ابنها الصغير تعرَّض للضرب والاعتداء من قِبل أحد المعلمين، وعند حضور أخيه الأكبر في المرحلة الابتدائية نفسها تعرَّض هو الآخر للضرب على وجهه؛ ما تسبّب له في جرح قطعي في الصدغ الأيمن بجانب الأذن، وبجرحٍ قطعي في أسفل الحاجب الأيسر أعلى العين؛ مما يتطلب مدة شفاء تصل إلى 7 أيام، بحسب التقرير الطبي؛ تحتفظ "سبق" بنسخة منه.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة لـ "سبق": إنها باشرت على الفور التحقيق في القضية؛ حيث صدرت توجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصّي الحقائق، وسيتم اتخاذ الإجراءات التربوية بعد انتهاء التحقيق، وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تضمن حقوق الجميع.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:44 AM

مُعلم يعتدي على طالب ويُكملها مع شقيقه .. الأم تتهم و"تعليم مكة" تحقّق

"الإدارة العامة" لـ "سبق": شكّلنا لجنة للتقصّي وسيتم اتخاذ الإجراءات التربوية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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1,604

تحقّق الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، وبتوجيهات من المدير العام بالمنطقة، في شكوى اعتداء مُعلم على طالب في إحدى مدارس التعليم ببحرة.

تفصيلاً، كانت والدة أحد الطلاب قد تقدمت بشكوى نتيجة تعرُّض ابنها للضرب من قِبل أحد المعلمين؛ ما تسبب في إيذائه بوجهه حسبما ذكرته.

وقالت أم الطالب، لـ "سبق"، إن ابنها الصغير تعرَّض للضرب والاعتداء من قِبل أحد المعلمين، وعند حضور أخيه الأكبر في المرحلة الابتدائية نفسها تعرَّض هو الآخر للضرب على وجهه؛ ما تسبّب له في جرح قطعي في الصدغ الأيمن بجانب الأذن، وبجرحٍ قطعي في أسفل الحاجب الأيسر أعلى العين؛ مما يتطلب مدة شفاء تصل إلى 7 أيام، بحسب التقرير الطبي؛ تحتفظ "سبق" بنسخة منه.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة لـ "سبق": إنها باشرت على الفور التحقيق في القضية؛ حيث صدرت توجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصّي الحقائق، وسيتم اتخاذ الإجراءات التربوية بعد انتهاء التحقيق، وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تضمن حقوق الجميع.

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