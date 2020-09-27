محافظ طريف يشارك المدارس احتفالها باليوم الوطني الـ 91

شكر مدير المكتب وقادة المدارس والطلاب على الجهود

قام محافظ طريف بدر بن نجر الصقر، صباح اليوم، بزيارة لمدارس المحافظة، يرافقه مدير مكتب التعليم أحمد سالم الشريف، لمشاركتهم بالأنشطة والفعاليات باليوم الوطني (91)، تحت شعار "هي لنا دار ".

وفي ختام الزيارة؛ شكر "الصقر" مدير المكتب، وقادة المدارس، والطلاب على جهودهم، وتمنى لهم مزيدًا من الارتقاء والعلم والمعرفة.