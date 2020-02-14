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بالهند.. الإطاحة بمهرّب أخفى عملات في الفول السوداني وقطع اللحم

المتهم قام بزيارات إلى دبي ودول أجنبية.. والتحقيقات جارية معه

اعتقلت السلطات الهندية في مطار دلهي، مهرب عملات من الجنسية الهندية، أثناء محاولته تهريب مبالغ كبيرة من بينها عملات سعودية بطريقة مبتكرة.

وعرضت السلطات الهندية في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو للطريقة التي حاول من خلالها المهرب مراد علي البالغ من العمر 25 عامًا، تهريب المبالغ من الهند إلى دبي؛ وذلك بإخفائها في قطع الفول السوداني والبسكويت، وكذلك في قطع لحم مطبوخ.

وذكر مسؤولو المطار أنه تم اعتقال المهرب يوم الأربعاء الماضي، وتسليم الأموال التي تبلغ أكثر من 500 ورقة من عملات مختلفة بينها العملة السعودية والكويتية والعمانية والأوروبية، إلى الجهات المختصة.

وأشاروا إلى أن المتهم قام بعدة زيارات إلى دبي ودول أجنبية أخرى، وما زالت التحقيقات معه جارية.

الهند السلطان الهندية مطار دلهي مهرب عملات

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بالهند.. الإطاحة بمهرّب أخفى عملات في الفول السوداني وقطع اللحم
سبق

اعتقلت السلطات الهندية في مطار دلهي، مهرب عملات من الجنسية الهندية، أثناء محاولته تهريب مبالغ كبيرة من بينها عملات سعودية بطريقة مبتكرة.

وعرضت السلطات الهندية في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو للطريقة التي حاول من خلالها المهرب مراد علي البالغ من العمر 25 عامًا، تهريب المبالغ من الهند إلى دبي؛ وذلك بإخفائها في قطع الفول السوداني والبسكويت، وكذلك في قطع لحم مطبوخ.

وذكر مسؤولو المطار أنه تم اعتقال المهرب يوم الأربعاء الماضي، وتسليم الأموال التي تبلغ أكثر من 500 ورقة من عملات مختلفة بينها العملة السعودية والكويتية والعمانية والأوروبية، إلى الجهات المختصة.

وأشاروا إلى أن المتهم قام بعدة زيارات إلى دبي ودول أجنبية أخرى، وما زالت التحقيقات معه جارية.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
02:37 PM

بالهند.. الإطاحة بمهرّب أخفى عملات في الفول السوداني وقطع اللحم

المتهم قام بزيارات إلى دبي ودول أجنبية.. والتحقيقات جارية معه

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خالد علي - الرياض
2
1,837

اعتقلت السلطات الهندية في مطار دلهي، مهرب عملات من الجنسية الهندية، أثناء محاولته تهريب مبالغ كبيرة من بينها عملات سعودية بطريقة مبتكرة.

وعرضت السلطات الهندية في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو للطريقة التي حاول من خلالها المهرب مراد علي البالغ من العمر 25 عامًا، تهريب المبالغ من الهند إلى دبي؛ وذلك بإخفائها في قطع الفول السوداني والبسكويت، وكذلك في قطع لحم مطبوخ.

وذكر مسؤولو المطار أنه تم اعتقال المهرب يوم الأربعاء الماضي، وتسليم الأموال التي تبلغ أكثر من 500 ورقة من عملات مختلفة بينها العملة السعودية والكويتية والعمانية والأوروبية، إلى الجهات المختصة.

وأشاروا إلى أن المتهم قام بعدة زيارات إلى دبي ودول أجنبية أخرى، وما زالت التحقيقات معه جارية.

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