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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على جازان

تؤدي الى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى الثامنة مساءً وتشمل 14 محافظة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج و تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج و تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
11:11 AM

"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على جازان

تؤدي الى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى الثامنة مساءً وتشمل 14 محافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج و تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

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