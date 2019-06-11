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أمريكا لم توافق بعد على ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية

"هوتوفلي" كشفت عن وجود خلاف بين واشنطن و"نتنياهو"

كشفت وزيرة شؤون المستوطنات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي، اليوم (الخميس)، عن أن أمريكا لم توافق بعد على ضم إسرائيل أراض في الضفة الغربية.

وقالت "هوتوفلي": "هناك خلافات بيننا وبين الأمريكيين على هذا الأمر، وبيننا وبين شريكنا الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية وهو حزب أزرق أبيض"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت: "ليس هناك بعد خريطة متفق عليها لهذا الأمر، ويتعين أن توافق عليها أطراف من الحكومة الإسرائيلية والجانب الأمريكي".

وذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال يتعين عليه حل خلافات مع الولايات المتحدة ومع حليفه الرئيسي في الائتلاف الحاكم، بشأن تعهده بضم أراض في الضفة الغربية.

وبينت "هوتوفلي" أن "نتنياهو" يواجه صعوبات في تنفيذ هذه الخطوة في الأراضي المحتلة قريبا.

ودعا الفلسطينيون لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وأبدت دول عربية وأوروبية قلقها من أخذ خطوات أحادية الجانب تتعلق بالأراضي من شأنها تهديد حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وأغلب الدول تعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير مشروع.

أمريكا إسرائيل الضفة الغربية

الرئيسية/ محطات

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أمريكا لم توافق بعد على ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية
سبق

كشفت وزيرة شؤون المستوطنات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي، اليوم (الخميس)، عن أن أمريكا لم توافق بعد على ضم إسرائيل أراض في الضفة الغربية.

وقالت "هوتوفلي": "هناك خلافات بيننا وبين الأمريكيين على هذا الأمر، وبيننا وبين شريكنا الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية وهو حزب أزرق أبيض"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت: "ليس هناك بعد خريطة متفق عليها لهذا الأمر، ويتعين أن توافق عليها أطراف من الحكومة الإسرائيلية والجانب الأمريكي".

وذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال يتعين عليه حل خلافات مع الولايات المتحدة ومع حليفه الرئيسي في الائتلاف الحاكم، بشأن تعهده بضم أراض في الضفة الغربية.

وبينت "هوتوفلي" أن "نتنياهو" يواجه صعوبات في تنفيذ هذه الخطوة في الأراضي المحتلة قريبا.

ودعا الفلسطينيون لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وأبدت دول عربية وأوروبية قلقها من أخذ خطوات أحادية الجانب تتعلق بالأراضي من شأنها تهديد حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وأغلب الدول تعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير مشروع.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
03:26 PM

أمريكا لم توافق بعد على ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية

"هوتوفلي" كشفت عن وجود خلاف بين واشنطن و"نتنياهو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزيرة شؤون المستوطنات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي، اليوم (الخميس)، عن أن أمريكا لم توافق بعد على ضم إسرائيل أراض في الضفة الغربية.

وقالت "هوتوفلي": "هناك خلافات بيننا وبين الأمريكيين على هذا الأمر، وبيننا وبين شريكنا الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية وهو حزب أزرق أبيض"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت: "ليس هناك بعد خريطة متفق عليها لهذا الأمر، ويتعين أن توافق عليها أطراف من الحكومة الإسرائيلية والجانب الأمريكي".

وذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال يتعين عليه حل خلافات مع الولايات المتحدة ومع حليفه الرئيسي في الائتلاف الحاكم، بشأن تعهده بضم أراض في الضفة الغربية.

وبينت "هوتوفلي" أن "نتنياهو" يواجه صعوبات في تنفيذ هذه الخطوة في الأراضي المحتلة قريبا.

ودعا الفلسطينيون لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وأبدت دول عربية وأوروبية قلقها من أخذ خطوات أحادية الجانب تتعلق بالأراضي من شأنها تهديد حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وأغلب الدول تعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير مشروع.

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