صندوق الاستثمارات: نفخر برعاية بطولة "أرامكو" النسائية للجولف

أكد أنها خطوة ملهمة لتحقيق استراتيجية تمكين القطاعات الواعدة

أكد صندوق الاستثمارات العامة اليوم بأنه يفخر بالإعلان عن رعايته لبطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف، لأول مرة بالمملكة.

وقال الصندوق: تأتي هذه الرعاية كخطوة ملهمة لتحقيق استراتيجية الصندوق في تمكين القطاعات الواعدة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ياسر الرميان، قد أطلق، أمس الأربعاء، وبحضور نائب رئيس أرامكو للشؤون السعودية نبيل النعيم، فعاليات بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، ليشكل حدثاً جديداً في تاريخ الرياضة في المملكة العربية السعودية.



وصاحَب الحدث إعلان إطلاق المملكة استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى استدامة الجولف، عبر تطوير ثقافة مبتكرة وطموحة تهتم بحماية البيئة وتطوير الاقتصاد وتفعيل الدور الاجتماعي.