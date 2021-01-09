تلقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، اليوم السبت، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-1"، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة. ورفع الدكتور السند شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام بصحة كل من على ثرى هذا الوطن الغالي، وبذل الغالي والنفيس لأجل ذلك، وتوفير اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء بسهولة تامة وخدمة عالية الجودة. كما وجّه الدكتور السند، شكره وتقديره لمنسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، نظير ما يقدمونه من عمل جبار وخدمة منقطعة النظير، وهذا التنظيم الرائع، والذي يدل على ما وصلت إليه منظومتنا الصحية من تطور ومهنية.

شاهد .. "السند" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-09 تلقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، اليوم السبت، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-1"، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.



ورفع الدكتور السند شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام بصحة كل من على ثرى هذا الوطن الغالي، وبذل الغالي والنفيس لأجل ذلك، وتوفير اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء بسهولة تامة وخدمة عالية الجودة.



كما وجّه الدكتور السند، شكره وتقديره لمنسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، نظير ما يقدمونه من عمل جبار وخدمة منقطعة النظير، وهذا التنظيم الرائع، والذي يدل على ما وصلت إليه منظومتنا الصحية من تطور ومهنية.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 10:36 PM

شاهد .. "السند" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة





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تلقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، اليوم السبت، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-1"، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.



ورفع الدكتور السند شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام بصحة كل من على ثرى هذا الوطن الغالي، وبذل الغالي والنفيس لأجل ذلك، وتوفير اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء بسهولة تامة وخدمة عالية الجودة.



كما وجّه الدكتور السند، شكره وتقديره لمنسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، نظير ما يقدمونه من عمل جبار وخدمة منقطعة النظير، وهذا التنظيم الرائع، والذي يدل على ما وصلت إليه منظومتنا الصحية من تطور ومهنية.