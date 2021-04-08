الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق، وبلجرشي، والعقيق والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.