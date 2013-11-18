النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهالي حي "الوسام 2" بالطائف يشتكون من ضعف أبراج الاتصالات

ناشدوا المسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد حل لمعاناتهم

سجَّل أهالي حي الوسام 2 بالطائف معاناتهم وتذمُّرهم من ضعف أبراج مقدِّمي خدمة الاتصالات والإنترنت بالحي المأهول بالسكان.

وتفصيلاً، أوضح عدد من الأهالي أن معاناتهم مع مقدِّمي الخدمة مستمرة، ويطمحون للتطوير والتنافس بين الشركات؛ ليجدوا إثر ذلك خدمات راقية، وأبراجًا عالية لخدمتَي الاتصال والإنترنت؛ إذ إن بعضهم يصادف في هاتفه خاصية قليلة لإشارة الأبراج، وهي لا تفي بالغرض المأمول للاستفادة من الخدمات التقنية في مجال التعليم أو في الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها الجهات الحكومية وفق منظومة متكاملة من التطور والإبداع.

وناشد الأهالي المسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النظر في معاناتهم، وإيجاد حل لإنهاء معاناة المواطنين والمقيمين ساكني الحي.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
أهالي حي "الوسام 2" بالطائف يشتكون من ضعف أبراج الاتصالات
سبق

سجَّل أهالي حي الوسام 2 بالطائف معاناتهم وتذمُّرهم من ضعف أبراج مقدِّمي خدمة الاتصالات والإنترنت بالحي المأهول بالسكان.

وتفصيلاً، أوضح عدد من الأهالي أن معاناتهم مع مقدِّمي الخدمة مستمرة، ويطمحون للتطوير والتنافس بين الشركات؛ ليجدوا إثر ذلك خدمات راقية، وأبراجًا عالية لخدمتَي الاتصال والإنترنت؛ إذ إن بعضهم يصادف في هاتفه خاصية قليلة لإشارة الأبراج، وهي لا تفي بالغرض المأمول للاستفادة من الخدمات التقنية في مجال التعليم أو في الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها الجهات الحكومية وفق منظومة متكاملة من التطور والإبداع.

وناشد الأهالي المسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النظر في معاناتهم، وإيجاد حل لإنهاء معاناة المواطنين والمقيمين ساكني الحي.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
09:31 PM

أهالي حي "الوسام 2" بالطائف يشتكون من ضعف أبراج الاتصالات

ناشدوا المسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد حل لمعاناتهم

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
233

سجَّل أهالي حي الوسام 2 بالطائف معاناتهم وتذمُّرهم من ضعف أبراج مقدِّمي خدمة الاتصالات والإنترنت بالحي المأهول بالسكان.

وتفصيلاً، أوضح عدد من الأهالي أن معاناتهم مع مقدِّمي الخدمة مستمرة، ويطمحون للتطوير والتنافس بين الشركات؛ ليجدوا إثر ذلك خدمات راقية، وأبراجًا عالية لخدمتَي الاتصال والإنترنت؛ إذ إن بعضهم يصادف في هاتفه خاصية قليلة لإشارة الأبراج، وهي لا تفي بالغرض المأمول للاستفادة من الخدمات التقنية في مجال التعليم أو في الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها الجهات الحكومية وفق منظومة متكاملة من التطور والإبداع.

وناشد الأهالي المسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النظر في معاناتهم، وإيجاد حل لإنهاء معاناة المواطنين والمقيمين ساكني الحي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,589
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,198
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,187
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,230

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة