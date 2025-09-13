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"علاجك يوصلك" بمكة.. 1038 مريضاً يحصلون على الدواء بمنازلهم

التزام مستشفى حراء بتغطية المبادرة نسبة 100% من مختلف أدوية الأمراض

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة توصيل الدواء بمستشفى حراء العام بالعاصمة المقدسة، 1038 مستفيداً على مدار الثلاثة الأشهر الماضية؛ حيث تم الالتزام بتغطية المبادرة بنسبة 100% من مختلف أدوية الأمراض المزمنة والمكملات الغذائية والملزمة الطبية التي أطلقها المستشفى مؤخراً.

وأوضح مدير إدارة الرعاية المنزلية بمستشفى حراء الدكتور أيمن بنجر، أن المبادرة أُطلقت تحت شعار "علاجك يوصلك" تهدف إلى إعادة صرف أدوية الأمراض المزمنة لطريحي الفراش وإيصالها إلى منازلهم دون أن يتكبد ذويهم العناء بزيارة المنشأة الصحية لإستلام حصة المرضى الشهرية من الأدوية؛ وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي يقوم بها المستشفى للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" ومنع انتشاره وكذلك تشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم وحثهم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية.

وعمل مستشفى حراء العام بمكة على العديد من الإجراءات التي تحد من مراجعة المستشفى، وذلك من خلال تفعيل العيادات الافتراضية وإعادة جدولة مواعيد العيادات الخارجية وإعادة جدولة العمليات الجراحية الروتينية ومواعيد الأسنان وجلسات العلاج الطبيعي وكذلك تم تفعيل التعامل الإلكتروني فيما يخص عمل التقارير الطبية وبلاغات الولادة والإجازات المرضية.

كـما أطـلـق الـمسـتـشـفـى مبادرة "الاتصال المرئي" والتي مكنت المرضى التواصل مع ذويهم المنومين؛ حرصاً على عدم زيارة المرضى ولضمان سلامتهم من أي عدوى، كما كثفت جهودها خلال الأشهر الماضية بتوعية المجتمع عن كافة الإجراءات الاحترازية من خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

مستشفى حراء العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"علاجك يوصلك" بمكة.. 1038 مريضاً يحصلون على الدواء بمنازلهم
سبق

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة توصيل الدواء بمستشفى حراء العام بالعاصمة المقدسة، 1038 مستفيداً على مدار الثلاثة الأشهر الماضية؛ حيث تم الالتزام بتغطية المبادرة بنسبة 100% من مختلف أدوية الأمراض المزمنة والمكملات الغذائية والملزمة الطبية التي أطلقها المستشفى مؤخراً.

وأوضح مدير إدارة الرعاية المنزلية بمستشفى حراء الدكتور أيمن بنجر، أن المبادرة أُطلقت تحت شعار "علاجك يوصلك" تهدف إلى إعادة صرف أدوية الأمراض المزمنة لطريحي الفراش وإيصالها إلى منازلهم دون أن يتكبد ذويهم العناء بزيارة المنشأة الصحية لإستلام حصة المرضى الشهرية من الأدوية؛ وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي يقوم بها المستشفى للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" ومنع انتشاره وكذلك تشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم وحثهم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية.

وعمل مستشفى حراء العام بمكة على العديد من الإجراءات التي تحد من مراجعة المستشفى، وذلك من خلال تفعيل العيادات الافتراضية وإعادة جدولة مواعيد العيادات الخارجية وإعادة جدولة العمليات الجراحية الروتينية ومواعيد الأسنان وجلسات العلاج الطبيعي وكذلك تم تفعيل التعامل الإلكتروني فيما يخص عمل التقارير الطبية وبلاغات الولادة والإجازات المرضية.

كـما أطـلـق الـمسـتـشـفـى مبادرة "الاتصال المرئي" والتي مكنت المرضى التواصل مع ذويهم المنومين؛ حرصاً على عدم زيارة المرضى ولضمان سلامتهم من أي عدوى، كما كثفت جهودها خلال الأشهر الماضية بتوعية المجتمع عن كافة الإجراءات الاحترازية من خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
11:00 AM

"علاجك يوصلك" بمكة.. 1038 مريضاً يحصلون على الدواء بمنازلهم

التزام مستشفى حراء بتغطية المبادرة نسبة 100% من مختلف أدوية الأمراض

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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بلغ عدد المستفيدين من مبادرة توصيل الدواء بمستشفى حراء العام بالعاصمة المقدسة، 1038 مستفيداً على مدار الثلاثة الأشهر الماضية؛ حيث تم الالتزام بتغطية المبادرة بنسبة 100% من مختلف أدوية الأمراض المزمنة والمكملات الغذائية والملزمة الطبية التي أطلقها المستشفى مؤخراً.

وأوضح مدير إدارة الرعاية المنزلية بمستشفى حراء الدكتور أيمن بنجر، أن المبادرة أُطلقت تحت شعار "علاجك يوصلك" تهدف إلى إعادة صرف أدوية الأمراض المزمنة لطريحي الفراش وإيصالها إلى منازلهم دون أن يتكبد ذويهم العناء بزيارة المنشأة الصحية لإستلام حصة المرضى الشهرية من الأدوية؛ وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي يقوم بها المستشفى للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" ومنع انتشاره وكذلك تشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم وحثهم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية.

وعمل مستشفى حراء العام بمكة على العديد من الإجراءات التي تحد من مراجعة المستشفى، وذلك من خلال تفعيل العيادات الافتراضية وإعادة جدولة مواعيد العيادات الخارجية وإعادة جدولة العمليات الجراحية الروتينية ومواعيد الأسنان وجلسات العلاج الطبيعي وكذلك تم تفعيل التعامل الإلكتروني فيما يخص عمل التقارير الطبية وبلاغات الولادة والإجازات المرضية.

كـما أطـلـق الـمسـتـشـفـى مبادرة "الاتصال المرئي" والتي مكنت المرضى التواصل مع ذويهم المنومين؛ حرصاً على عدم زيارة المرضى ولضمان سلامتهم من أي عدوى، كما كثفت جهودها خلال الأشهر الماضية بتوعية المجتمع عن كافة الإجراءات الاحترازية من خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

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