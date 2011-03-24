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"الحربي": 55% من أطباء العيون فعلوا التواصل الإلكتروني مع المرضى

بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا

أكد دكتور البصريات بمركز العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور عبدالرحمن الحربي أن 55% من الاختصاصيين بمجال الطب فعلوا وسائل التواصل الإلكترونية مع مرضاهم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته بمحاضرة علمية عن آخر المستجدات فيما يتعلق بصحة العيون خلال جائحة كورونا، وذلك بمؤتمر طب العيون السعودي 2021.

وتحدث الدكتور "الحربي" بمحاضرته عن تأثير جائحة كورونا على ممارسة العدسات اللاصقة من خلال استعراضه دراسة بحثية قام بها في هذا الخصوص التي أكدت على أن ما نسبته 55% من المختصين فعلوا وسائل التواصل الإلكترونية مع مرضاهم بسبب الجائحة.

واستعرض "الحربي" خلال مشاركته عددًا من الدراسات التي ذكرت أن انتقال الفيروس عن طريق الدموع تعتبر ضئيلة، مشيراً إلى أن الدراسات وجدت أن هناك ارتباطًا بنسبة ضعيفة بين الالتهاب الفيروسي في ملتحمة العين وبين الفيروس لكن لا تزال الأسباب غير واضحة.

يذكر أن مؤتمر طب العيون يعد أحد أكبر المؤتمرات التخصصية على مستوى المملكة العربية السعودية والتي يشارك فيها عدد كبير من المتخصصين والخبراء في مجال طب العيون.

دكتور البصريات بمركز العيون الدكتور عبدالرحمن الحربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي": 55% من أطباء العيون فعلوا التواصل الإلكتروني مع المرضى
سبق

أكد دكتور البصريات بمركز العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور عبدالرحمن الحربي أن 55% من الاختصاصيين بمجال الطب فعلوا وسائل التواصل الإلكترونية مع مرضاهم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته بمحاضرة علمية عن آخر المستجدات فيما يتعلق بصحة العيون خلال جائحة كورونا، وذلك بمؤتمر طب العيون السعودي 2021.

وتحدث الدكتور "الحربي" بمحاضرته عن تأثير جائحة كورونا على ممارسة العدسات اللاصقة من خلال استعراضه دراسة بحثية قام بها في هذا الخصوص التي أكدت على أن ما نسبته 55% من المختصين فعلوا وسائل التواصل الإلكترونية مع مرضاهم بسبب الجائحة.

واستعرض "الحربي" خلال مشاركته عددًا من الدراسات التي ذكرت أن انتقال الفيروس عن طريق الدموع تعتبر ضئيلة، مشيراً إلى أن الدراسات وجدت أن هناك ارتباطًا بنسبة ضعيفة بين الالتهاب الفيروسي في ملتحمة العين وبين الفيروس لكن لا تزال الأسباب غير واضحة.

يذكر أن مؤتمر طب العيون يعد أحد أكبر المؤتمرات التخصصية على مستوى المملكة العربية السعودية والتي يشارك فيها عدد كبير من المتخصصين والخبراء في مجال طب العيون.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
03:54 PM

"الحربي": 55% من أطباء العيون فعلوا التواصل الإلكتروني مع المرضى

بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أكد دكتور البصريات بمركز العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور عبدالرحمن الحربي أن 55% من الاختصاصيين بمجال الطب فعلوا وسائل التواصل الإلكترونية مع مرضاهم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته بمحاضرة علمية عن آخر المستجدات فيما يتعلق بصحة العيون خلال جائحة كورونا، وذلك بمؤتمر طب العيون السعودي 2021.

وتحدث الدكتور "الحربي" بمحاضرته عن تأثير جائحة كورونا على ممارسة العدسات اللاصقة من خلال استعراضه دراسة بحثية قام بها في هذا الخصوص التي أكدت على أن ما نسبته 55% من المختصين فعلوا وسائل التواصل الإلكترونية مع مرضاهم بسبب الجائحة.

واستعرض "الحربي" خلال مشاركته عددًا من الدراسات التي ذكرت أن انتقال الفيروس عن طريق الدموع تعتبر ضئيلة، مشيراً إلى أن الدراسات وجدت أن هناك ارتباطًا بنسبة ضعيفة بين الالتهاب الفيروسي في ملتحمة العين وبين الفيروس لكن لا تزال الأسباب غير واضحة.

يذكر أن مؤتمر طب العيون يعد أحد أكبر المؤتمرات التخصصية على مستوى المملكة العربية السعودية والتي يشارك فيها عدد كبير من المتخصصين والخبراء في مجال طب العيون.

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