وتوقعت أن يؤدي نشاط الرياح إلى تدني ‏مدى الرؤية على مدينة ‏حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل.

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-13 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل. وتوقعت أن يؤدي نشاط الرياح إلى تدني ‏مدى الرؤية على مدينة ‏حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 11:15 AM

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات





A A A





0 مشاركة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل.

وتوقعت أن يؤدي نشاط الرياح إلى تدني ‏مدى الرؤية على مدينة ‏حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏