البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021

مقاطع صخرية ومسارات مُتعرجة بمرحلة ماراثوني من حائل إلى سكاكا

فاز البطل السعودي يزيد الراجحي بالمرحلة السابعة من رالي داكار اليوم، حيث يعد ذلك أول فوز بمرحلة في نسخة #داكار2021 للبطل السعودي.

يُذكر أن يوم أمس كان يوماً للراحة للمُتسابقين وأفراد الفرق، واستأنفت اليوم رحلة رالي داكار 2021 في المرحلة الخاصة السابعة من حائل إلى سكاكا، وطول المرحلة الخاصة 453 كيلومتراً منها 100 كيلومتر من المسارات الرملية المُتواصلة. كما يوجد مقاطع صخرية ومسارات مُتعرجة، ولن تكون السياقة بهدف تفادي ارتكاب الأخطاء وحسب، بل وتفادي الأعطال أيضاً، حيث إنها مرحلة ماراثونية لن يُسمح فيها للسائقين بتلقي المُساعدة من فرق المُساعدة، وسيتعيَّن على الدرّاجين والسائقين والملّاحين إصلاح مركباتهم -في حال تعطلَّت- لوحدهم.