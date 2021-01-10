النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021

مقاطع صخرية ومسارات مُتعرجة بمرحلة ماراثوني من حائل إلى سكاكا

فاز البطل السعودي يزيد الراجحي بالمرحلة السابعة من رالي داكار اليوم، حيث يعد ذلك أول فوز بمرحلة في نسخة #داكار2021 للبطل السعودي.

يُذكر أن يوم أمس كان يوماً للراحة للمُتسابقين وأفراد الفرق، واستأنفت اليوم رحلة رالي داكار 2021 في المرحلة الخاصة السابعة من حائل إلى سكاكا، وطول المرحلة الخاصة 453 كيلومتراً منها 100 كيلومتر من المسارات الرملية المُتواصلة. كما يوجد مقاطع صخرية ومسارات مُتعرجة، ولن تكون السياقة بهدف تفادي ارتكاب الأخطاء وحسب، بل وتفادي الأعطال أيضاً، حيث إنها مرحلة ماراثونية لن يُسمح فيها للسائقين بتلقي المُساعدة من فرق المُساعدة، وسيتعيَّن على الدرّاجين والسائقين والملّاحين إصلاح مركباتهم -في حال تعطلَّت- لوحدهم.

يزيد الراجحي بطل الراليات السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021
سبق

فاز البطل السعودي يزيد الراجحي بالمرحلة السابعة من رالي داكار اليوم، حيث يعد ذلك أول فوز بمرحلة في نسخة #داكار2021 للبطل السعودي.

يُذكر أن يوم أمس كان يوماً للراحة للمُتسابقين وأفراد الفرق، واستأنفت اليوم رحلة رالي داكار 2021 في المرحلة الخاصة السابعة من حائل إلى سكاكا، وطول المرحلة الخاصة 453 كيلومتراً منها 100 كيلومتر من المسارات الرملية المُتواصلة. كما يوجد مقاطع صخرية ومسارات مُتعرجة، ولن تكون السياقة بهدف تفادي ارتكاب الأخطاء وحسب، بل وتفادي الأعطال أيضاً، حيث إنها مرحلة ماراثونية لن يُسمح فيها للسائقين بتلقي المُساعدة من فرق المُساعدة، وسيتعيَّن على الدرّاجين والسائقين والملّاحين إصلاح مركباتهم -في حال تعطلَّت- لوحدهم.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
02:41 PM

البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021

مقاطع صخرية ومسارات مُتعرجة بمرحلة ماراثوني من حائل إلى سكاكا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
786

فاز البطل السعودي يزيد الراجحي بالمرحلة السابعة من رالي داكار اليوم، حيث يعد ذلك أول فوز بمرحلة في نسخة #داكار2021 للبطل السعودي.

يُذكر أن يوم أمس كان يوماً للراحة للمُتسابقين وأفراد الفرق، واستأنفت اليوم رحلة رالي داكار 2021 في المرحلة الخاصة السابعة من حائل إلى سكاكا، وطول المرحلة الخاصة 453 كيلومتراً منها 100 كيلومتر من المسارات الرملية المُتواصلة. كما يوجد مقاطع صخرية ومسارات مُتعرجة، ولن تكون السياقة بهدف تفادي ارتكاب الأخطاء وحسب، بل وتفادي الأعطال أيضاً، حيث إنها مرحلة ماراثونية لن يُسمح فيها للسائقين بتلقي المُساعدة من فرق المُساعدة، وسيتعيَّن على الدرّاجين والسائقين والملّاحين إصلاح مركباتهم -في حال تعطلَّت- لوحدهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,262
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,710

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة