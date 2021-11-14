سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 126,958 إصابة جديدة، و 1,846 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم أمس، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,910,412، فيما بلغ عدد الوفيات 759,867.
الولايات المتحدة تسجِّل 126,958إصابة جديدة و1,846 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات 46,910,412 حالة والوفيات 759,867 شخصًا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 126,958 إصابة جديدة، و 1,846 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم أمس، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,910,412، فيما بلغ عدد الوفيات 759,867.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 126,958 إصابة جديدة، و 1,846 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجِّل 126,958إصابة جديدة و1,846 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات 46,910,412 حالة والوفيات 759,867 شخصًا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 126,958 إصابة جديدة، و 1,846 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم أمس، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,910,412، فيما بلغ عدد الوفيات 759,867.