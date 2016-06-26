"اسأل الحج".. حساب يجيب على أسئلتك المتعلقة بأداء الفريضة
عبدالرزاق البجالي
سبق
2021-06-26
أطلقت وزارة الحج والعمرة حساباً خاصاً على "تويتر" يُعنى بتلقي الاستفسارات المتعلقة بالحج.
وأطلقت الوزارة حساب "اسأل الحج @AskHajj " للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الحج، وطريقة التسجيل، وإصدار التصريح، وإلغاء الحجوزات، إلى جانب البروتوكولات الصحية والسكن والإعاشة، والنقل.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
07:57 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
09:14 PM
"اسأل الحج".. حساب يجيب على أسئلتك المتعلقة بأداء الفريضة
أطلقت وزارة الحج والعمرة حساباً خاصاً على "تويتر" يُعنى بتلقي الاستفسارات المتعلقة بالحج.
وأطلقت الوزارة حساب "اسأل الحج @AskHajj " للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الحج، وطريقة التسجيل، وإصدار التصريح، وإلغاء الحجوزات، إلى جانب البروتوكولات الصحية والسكن والإعاشة، والنقل.