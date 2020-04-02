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فرنسا.. تراجع عدد وفيات "كورونا" لكن المعدل مازال مرتفعاً

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 59105

سجلت فرنسا اليوم (الخميس)، 471 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد، في أول تراجع في الارتفاع اليومي للمتوفين بالمرض منذ عدة أيام.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفعت بواقع 471 حالة، ووصلت إلى 4503 وفاة بعد أن كانت عند مستوى 4032 أمس.

وأضاف أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2116 إصابة جديدة، وبلغ العدد العام للمصابين بالفيروس في البلاد 59105 حالة.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، يمثل هذا الرقم أول تراجع لافت في وتيرة الارتفاع اليومي لعدد المتوفين جراء الفيروس القاتل في فرنسا على مدار أيام كثيرة ماضية، إذ بلغ هذا المعدل الاثنين الماضي 418 حالة، ليصل يوم الثلاثاء إلى 499 حالة والأربعاء إلى 509.

فيروس كورونا الجديد

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فرنسا.. تراجع عدد وفيات "كورونا" لكن المعدل مازال مرتفعاً
سبق

سجلت فرنسا اليوم (الخميس)، 471 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد، في أول تراجع في الارتفاع اليومي للمتوفين بالمرض منذ عدة أيام.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفعت بواقع 471 حالة، ووصلت إلى 4503 وفاة بعد أن كانت عند مستوى 4032 أمس.

وأضاف أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2116 إصابة جديدة، وبلغ العدد العام للمصابين بالفيروس في البلاد 59105 حالة.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، يمثل هذا الرقم أول تراجع لافت في وتيرة الارتفاع اليومي لعدد المتوفين جراء الفيروس القاتل في فرنسا على مدار أيام كثيرة ماضية، إذ بلغ هذا المعدل الاثنين الماضي 418 حالة، ليصل يوم الثلاثاء إلى 499 حالة والأربعاء إلى 509.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:25 PM

فرنسا.. تراجع عدد وفيات "كورونا" لكن المعدل مازال مرتفعاً

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 59105

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت فرنسا اليوم (الخميس)، 471 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد، في أول تراجع في الارتفاع اليومي للمتوفين بالمرض منذ عدة أيام.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفعت بواقع 471 حالة، ووصلت إلى 4503 وفاة بعد أن كانت عند مستوى 4032 أمس.

وأضاف أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2116 إصابة جديدة، وبلغ العدد العام للمصابين بالفيروس في البلاد 59105 حالة.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، يمثل هذا الرقم أول تراجع لافت في وتيرة الارتفاع اليومي لعدد المتوفين جراء الفيروس القاتل في فرنسا على مدار أيام كثيرة ماضية، إذ بلغ هذا المعدل الاثنين الماضي 418 حالة، ليصل يوم الثلاثاء إلى 499 حالة والأربعاء إلى 509.

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