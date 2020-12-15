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ختام النسخة الأولى من ملتقيات التوظيف الافتراضي "مهن"

استهدف رفع معدل التوطين وخفض نسب البطالة

اختتمت ملتقيات التوظيف الافتراضي مهن، في نسختها الأولى، الأحد الماضي، التي عقدت بمبادرة وتمويل من المنشآت الرائدة في القطاع الخاص وصندوق الموارد البشرية "هدف".

جاء ذلك، برعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وباب رزق جميل، في تكامل استهدف تمكين أبناء وبنات الوطن في قطاعات التجزئة، والتكاتف مع القطاع العام للمساهمة في رفع نسب التوطين في المملكة، وخفض نسب البطالة، وفي تشجيع الكوادر السعودية للالتحاق بهذه القطاعات الواعدة.

وانطلقت ملتقيات التوظيف الافتراضي مهن، على مرحلتين كانت الأولى عبر ملتقى مهن لقطاع المطاعم والمقاهي، والذي أقيم في 3 ديسمبر الجاري، وملتقى مهن لقطاع التجزئة في 13ديسمبر، بمشاركة 105 منشآت منها 70 منشأة رائدة في قطاع المطاعم والمقاهي، و35 منشأة رائدة في قطاعات التجزئة، قدمت خلالها أكثر من 10 آلاف شاغر وظيفي للسعوديين والسعوديات في جميع أنحاء المملكة.

وتتمثل أبرز القطاعات المشاركة في ملتقيات مهن: "المطاعم والمقاهي، والتموينات، والأزياء، والمجوهرات، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والأثاث".

وفي حديثه، عن ملتقى التوظيف الافتراضي مهن، قال رئيس شركة مكاتفة للاستشارات، الأمير وليد بن ناصر آل سعود، المنظم للملتقى، تحت قيادة قطاعات التجزئة، إن ملتقى مهن، يعتبر الحدث الاستثنائي الأكبر على مستوى المملكة.

وأوضح أن اجتماع 105 منشآت رائدة في قطاعات المطاعم والمقاهي والتجزئة لتقديم مبادرة متكاملة، تهدف لتوطين قطاعات التجزئة حول المملكة.

وخلال الأسابيع القصيرة الماضية، تم تجهيز منصة إلكترونية لطرح المنشآت المشاركة للشواغر الوظيفية ولاستقطاب الباحثين عن العمل.

كما تم بناء أرضية مشتركة بين الباحث والمنشأة، لتسهيل عمليات المقابلات الشخصية والتوظيف من خلال أدوات التواصل المبتكرة في المنصة.

واعتبر أن هذا الملتقى الإلكتروني للتوظيف، ساهم في زيادة عدد الباحثات عن العمل للوظائف على غير العادة بنسبة بلغت 48% من الشابات، خصوصًا أن قطاع التجزئة يستهدف المرأة بشكل مباشر في وقت النسب سابقا لم تكن تتجاوز 2%.

ولفت إلى أن الشركات العاملة في القطاع طالبوا بتكرار تجربة الملتقى مستقبلاً، واستمراره بشكل دوري كل ستة أشهر.

وعلى هامش فعاليات الملتقيات تم تقديم ١٣ ورشة عمل على الباحثين عن العمل والمهتمين لإثراء التجربة، وتعزيز المعرفة لدى المتقدمين.

ملتقيات التوظيف مهن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ختام النسخة الأولى من ملتقيات التوظيف الافتراضي "مهن"
سبق

اختتمت ملتقيات التوظيف الافتراضي مهن، في نسختها الأولى، الأحد الماضي، التي عقدت بمبادرة وتمويل من المنشآت الرائدة في القطاع الخاص وصندوق الموارد البشرية "هدف".

جاء ذلك، برعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وباب رزق جميل، في تكامل استهدف تمكين أبناء وبنات الوطن في قطاعات التجزئة، والتكاتف مع القطاع العام للمساهمة في رفع نسب التوطين في المملكة، وخفض نسب البطالة، وفي تشجيع الكوادر السعودية للالتحاق بهذه القطاعات الواعدة.

وانطلقت ملتقيات التوظيف الافتراضي مهن، على مرحلتين كانت الأولى عبر ملتقى مهن لقطاع المطاعم والمقاهي، والذي أقيم في 3 ديسمبر الجاري، وملتقى مهن لقطاع التجزئة في 13ديسمبر، بمشاركة 105 منشآت منها 70 منشأة رائدة في قطاع المطاعم والمقاهي، و35 منشأة رائدة في قطاعات التجزئة، قدمت خلالها أكثر من 10 آلاف شاغر وظيفي للسعوديين والسعوديات في جميع أنحاء المملكة.

وتتمثل أبرز القطاعات المشاركة في ملتقيات مهن: "المطاعم والمقاهي، والتموينات، والأزياء، والمجوهرات، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والأثاث".

وفي حديثه، عن ملتقى التوظيف الافتراضي مهن، قال رئيس شركة مكاتفة للاستشارات، الأمير وليد بن ناصر آل سعود، المنظم للملتقى، تحت قيادة قطاعات التجزئة، إن ملتقى مهن، يعتبر الحدث الاستثنائي الأكبر على مستوى المملكة.

وأوضح أن اجتماع 105 منشآت رائدة في قطاعات المطاعم والمقاهي والتجزئة لتقديم مبادرة متكاملة، تهدف لتوطين قطاعات التجزئة حول المملكة.

وخلال الأسابيع القصيرة الماضية، تم تجهيز منصة إلكترونية لطرح المنشآت المشاركة للشواغر الوظيفية ولاستقطاب الباحثين عن العمل.

كما تم بناء أرضية مشتركة بين الباحث والمنشأة، لتسهيل عمليات المقابلات الشخصية والتوظيف من خلال أدوات التواصل المبتكرة في المنصة.

واعتبر أن هذا الملتقى الإلكتروني للتوظيف، ساهم في زيادة عدد الباحثات عن العمل للوظائف على غير العادة بنسبة بلغت 48% من الشابات، خصوصًا أن قطاع التجزئة يستهدف المرأة بشكل مباشر في وقت النسب سابقا لم تكن تتجاوز 2%.

ولفت إلى أن الشركات العاملة في القطاع طالبوا بتكرار تجربة الملتقى مستقبلاً، واستمراره بشكل دوري كل ستة أشهر.

وعلى هامش فعاليات الملتقيات تم تقديم ١٣ ورشة عمل على الباحثين عن العمل والمهتمين لإثراء التجربة، وتعزيز المعرفة لدى المتقدمين.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
07:40 PM

ختام النسخة الأولى من ملتقيات التوظيف الافتراضي "مهن"

استهدف رفع معدل التوطين وخفض نسب البطالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت ملتقيات التوظيف الافتراضي مهن، في نسختها الأولى، الأحد الماضي، التي عقدت بمبادرة وتمويل من المنشآت الرائدة في القطاع الخاص وصندوق الموارد البشرية "هدف".

جاء ذلك، برعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وباب رزق جميل، في تكامل استهدف تمكين أبناء وبنات الوطن في قطاعات التجزئة، والتكاتف مع القطاع العام للمساهمة في رفع نسب التوطين في المملكة، وخفض نسب البطالة، وفي تشجيع الكوادر السعودية للالتحاق بهذه القطاعات الواعدة.

وانطلقت ملتقيات التوظيف الافتراضي مهن، على مرحلتين كانت الأولى عبر ملتقى مهن لقطاع المطاعم والمقاهي، والذي أقيم في 3 ديسمبر الجاري، وملتقى مهن لقطاع التجزئة في 13ديسمبر، بمشاركة 105 منشآت منها 70 منشأة رائدة في قطاع المطاعم والمقاهي، و35 منشأة رائدة في قطاعات التجزئة، قدمت خلالها أكثر من 10 آلاف شاغر وظيفي للسعوديين والسعوديات في جميع أنحاء المملكة.

وتتمثل أبرز القطاعات المشاركة في ملتقيات مهن: "المطاعم والمقاهي، والتموينات، والأزياء، والمجوهرات، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والأثاث".

وفي حديثه، عن ملتقى التوظيف الافتراضي مهن، قال رئيس شركة مكاتفة للاستشارات، الأمير وليد بن ناصر آل سعود، المنظم للملتقى، تحت قيادة قطاعات التجزئة، إن ملتقى مهن، يعتبر الحدث الاستثنائي الأكبر على مستوى المملكة.

وأوضح أن اجتماع 105 منشآت رائدة في قطاعات المطاعم والمقاهي والتجزئة لتقديم مبادرة متكاملة، تهدف لتوطين قطاعات التجزئة حول المملكة.

وخلال الأسابيع القصيرة الماضية، تم تجهيز منصة إلكترونية لطرح المنشآت المشاركة للشواغر الوظيفية ولاستقطاب الباحثين عن العمل.

كما تم بناء أرضية مشتركة بين الباحث والمنشأة، لتسهيل عمليات المقابلات الشخصية والتوظيف من خلال أدوات التواصل المبتكرة في المنصة.

واعتبر أن هذا الملتقى الإلكتروني للتوظيف، ساهم في زيادة عدد الباحثات عن العمل للوظائف على غير العادة بنسبة بلغت 48% من الشابات، خصوصًا أن قطاع التجزئة يستهدف المرأة بشكل مباشر في وقت النسب سابقا لم تكن تتجاوز 2%.

ولفت إلى أن الشركات العاملة في القطاع طالبوا بتكرار تجربة الملتقى مستقبلاً، واستمراره بشكل دوري كل ستة أشهر.

وعلى هامش فعاليات الملتقيات تم تقديم ١٣ ورشة عمل على الباحثين عن العمل والمهتمين لإثراء التجربة، وتعزيز المعرفة لدى المتقدمين.

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