القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان

وصلت إلى القاهرة الليلة الماضية، طائرة عسكرية مصرية على متنها مسؤولو السفارة المصرية في كابل، وأعضاء الجالية المصرية بأفغانستان.
وتولت القوات المسلحة المصرية مهمة تجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والإداري لاستقبال العائدين.
وصلت إلى القاهرة الليلة الماضية، طائرة عسكرية مصرية على متنها مسؤولو السفارة المصرية في كابل، وأعضاء الجالية المصرية بأفغانستان.
وتولت القوات المسلحة المصرية مهمة تجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والإداري لاستقبال العائدين.
وصلت إلى القاهرة الليلة الماضية، طائرة عسكرية مصرية على متنها مسؤولو السفارة المصرية في كابل، وأعضاء الجالية المصرية بأفغانستان.
وتولت القوات المسلحة المصرية مهمة تجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والإداري لاستقبال العائدين.
وصلت إلى القاهرة الليلة الماضية، طائرة عسكرية مصرية على متنها مسؤولو السفارة المصرية في كابل، وأعضاء الجالية المصرية بأفغانستان.
وتولت القوات المسلحة المصرية مهمة تجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والإداري لاستقبال العائدين.