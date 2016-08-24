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القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان

على متن طائرة عسكرية

وصلت إلى القاهرة الليلة الماضية، طائرة عسكرية مصرية على متنها مسؤولو السفارة المصرية في كابل، وأعضاء الجالية المصرية بأفغانستان.

وتولت القوات المسلحة المصرية مهمة تجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والإداري لاستقبال العائدين.

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القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان
سبق

وصلت إلى القاهرة الليلة الماضية، طائرة عسكرية مصرية على متنها مسؤولو السفارة المصرية في كابل، وأعضاء الجالية المصرية بأفغانستان.

وتولت القوات المسلحة المصرية مهمة تجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والإداري لاستقبال العائدين.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:24 AM

القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان

على متن طائرة عسكرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصلت إلى القاهرة الليلة الماضية، طائرة عسكرية مصرية على متنها مسؤولو السفارة المصرية في كابل، وأعضاء الجالية المصرية بأفغانستان.

وتولت القوات المسلحة المصرية مهمة تجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والإداري لاستقبال العائدين.

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