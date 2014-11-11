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فيديو .. مشهد مهيب لشباب سعوديين يتسابقون لأداء صلاة المغرب بالصحراء

نشطاء منصات التواصل وصفوه بأنه يبعث على الفخر والتباهي بأبناء الوطن

أثار مقطع فيديو، لرجال وشباب سعوديين، وهم يتسابقون، فيما بينهم لأداء صلاة المغرب، في إحدى صحارى المملكة، إعجاب نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، الذين اتفقوا على أن شباب المملكة، يؤكدون مرة أخرى، تمسكهم بدينهم، والتزامهم بعمود الإسلام "الصلاة"، والحرص على أدائها في أوقاتها.

وتفصيلاً، يُظهر مقطع الفيديو، مئات المركبات من جميع الأنواع والأحجام، وأكثرها ذات الدفع الرباعي، في إحدى الصحارى، وهي تتحرك مسرعة، وتتخذ أماكنها وتتراص بجانب بعضها بعضًا، ويترجل منها الرجال والشباب، ويتوجهون إلى ساحة كبيرة، تتوسط الصحراء، مخصصة لإقامة الصلوات، وفي ثوانٍ معدودة، امتلأت ساحة الصلاة على بكرة أبيها بالمصلين من جميع الأعمار، الذين وقفوا في خشوع تام، لأداء الصلاة.


وأظهر مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 2:19 دقيقة، مركبات كانت على مرمى البصر، تبعد مئات الأمتار عن ساحة الصلاة، يتجه من فيها، مسرعين صوب الساحة، للحاق بالصلاة، دون أن يدعوهم داع.

ووصف نشطاء التواصل الاجتماعي، مشهد المصلين، وهم يتسابقون لأداء الصلاة، بأنه "مهيب، ويبعث على الفخر والتباهي، بأن هؤلاء هم شباب الوطن، الذين تعتمد عليهم المملكة في مواصلة رحلة البناء والتقدم، وأكدوا أن شباب الوطن يتمسكون بدينهم، مستشهدين على ذلك بـ"توافق الجميع على إيقاف الأنشطة التي كانوا ينشغلون فيها داخل الصحراء، والتوجه للوضوء، وأداء الصلاة في وقتها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو .. مشهد مهيب لشباب سعوديين يتسابقون لأداء صلاة المغرب بالصحراء
سبق

أثار مقطع فيديو، لرجال وشباب سعوديين، وهم يتسابقون، فيما بينهم لأداء صلاة المغرب، في إحدى صحارى المملكة، إعجاب نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، الذين اتفقوا على أن شباب المملكة، يؤكدون مرة أخرى، تمسكهم بدينهم، والتزامهم بعمود الإسلام "الصلاة"، والحرص على أدائها في أوقاتها.

وتفصيلاً، يُظهر مقطع الفيديو، مئات المركبات من جميع الأنواع والأحجام، وأكثرها ذات الدفع الرباعي، في إحدى الصحارى، وهي تتحرك مسرعة، وتتخذ أماكنها وتتراص بجانب بعضها بعضًا، ويترجل منها الرجال والشباب، ويتوجهون إلى ساحة كبيرة، تتوسط الصحراء، مخصصة لإقامة الصلوات، وفي ثوانٍ معدودة، امتلأت ساحة الصلاة على بكرة أبيها بالمصلين من جميع الأعمار، الذين وقفوا في خشوع تام، لأداء الصلاة.


وأظهر مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 2:19 دقيقة، مركبات كانت على مرمى البصر، تبعد مئات الأمتار عن ساحة الصلاة، يتجه من فيها، مسرعين صوب الساحة، للحاق بالصلاة، دون أن يدعوهم داع.

ووصف نشطاء التواصل الاجتماعي، مشهد المصلين، وهم يتسابقون لأداء الصلاة، بأنه "مهيب، ويبعث على الفخر والتباهي، بأن هؤلاء هم شباب الوطن، الذين تعتمد عليهم المملكة في مواصلة رحلة البناء والتقدم، وأكدوا أن شباب الوطن يتمسكون بدينهم، مستشهدين على ذلك بـ"توافق الجميع على إيقاف الأنشطة التي كانوا ينشغلون فيها داخل الصحراء، والتوجه للوضوء، وأداء الصلاة في وقتها".

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
01:20 AM

فيديو .. مشهد مهيب لشباب سعوديين يتسابقون لأداء صلاة المغرب بالصحراء

نشطاء منصات التواصل وصفوه بأنه يبعث على الفخر والتباهي بأبناء الوطن

A A A
حامد العلي - الرياض
28
12,374

أثار مقطع فيديو، لرجال وشباب سعوديين، وهم يتسابقون، فيما بينهم لأداء صلاة المغرب، في إحدى صحارى المملكة، إعجاب نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، الذين اتفقوا على أن شباب المملكة، يؤكدون مرة أخرى، تمسكهم بدينهم، والتزامهم بعمود الإسلام "الصلاة"، والحرص على أدائها في أوقاتها.

وتفصيلاً، يُظهر مقطع الفيديو، مئات المركبات من جميع الأنواع والأحجام، وأكثرها ذات الدفع الرباعي، في إحدى الصحارى، وهي تتحرك مسرعة، وتتخذ أماكنها وتتراص بجانب بعضها بعضًا، ويترجل منها الرجال والشباب، ويتوجهون إلى ساحة كبيرة، تتوسط الصحراء، مخصصة لإقامة الصلوات، وفي ثوانٍ معدودة، امتلأت ساحة الصلاة على بكرة أبيها بالمصلين من جميع الأعمار، الذين وقفوا في خشوع تام، لأداء الصلاة.


وأظهر مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 2:19 دقيقة، مركبات كانت على مرمى البصر، تبعد مئات الأمتار عن ساحة الصلاة، يتجه من فيها، مسرعين صوب الساحة، للحاق بالصلاة، دون أن يدعوهم داع.

ووصف نشطاء التواصل الاجتماعي، مشهد المصلين، وهم يتسابقون لأداء الصلاة، بأنه "مهيب، ويبعث على الفخر والتباهي، بأن هؤلاء هم شباب الوطن، الذين تعتمد عليهم المملكة في مواصلة رحلة البناء والتقدم، وأكدوا أن شباب الوطن يتمسكون بدينهم، مستشهدين على ذلك بـ"توافق الجميع على إيقاف الأنشطة التي كانوا ينشغلون فيها داخل الصحراء، والتوجه للوضوء، وأداء الصلاة في وقتها".

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