164،736 بلاغاً تلقاها الهلال الأحمر بجدة خلال عام 2020

نظم 59 دورة استفاد منها 715 متدرباً ومتدربة

تلقّى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، نحو 164،736 بلاغاً خلال العام الماضي, عبر 36 مركزاً إسعافياً.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بجدة عبدالله أبوزيد، أن الإحصائية جاءت وفقاً للخدمات الإسعافية والطبية للفرع, مشيراً بأنه تم تنظيم 59 دورة لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية استفاد منها 715 متدرباً ومتدربة، وبلغ عدد المعارض التوعوية 40 معرضاً و95 للمشاركات الرياضية والفعاليات.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997)، أو عن طريق تطبيق (أسعفني) عند حدوث أي طارئ، لا قدر الله.