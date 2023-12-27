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عمالة مجهولة ومخالفون وراء حريق المردم العام بالطائف‎

جهود الأمانة متواصلة لإخماده.. بالتنسيق مع الجهات المختصة

باشرت آليات أمانة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة، إخماد الحريق الذي اندلع بمردم النفايات العام شرق مدينة الطائف، حيث تولت فرق وآليات الأمانة مدعومة بآليات الدفاع المدني عملية إخماد الحريق منذ ساعات الصباح الباكر اليوم.

وأوضحت أمانة الطائف أن سبب اشتعال الحريق في موقع الطمر الصحي ناجمٌ عن قيام مجهولين ومخالفين لأنظمة الإقامة بإحراق الأسلاك والكيابل لاستخراج النحاس والمعادن ومن ثم بيعها وتداولها؛ ما تسبّب في تلوث البيئة وتضرّر سكان الأحياء القريبة.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات من بعض العمالة المخالفة تتكرّر باستمرار في ظل الحملات الأمنية لضبطهم، لكنهم يقومون بإضرام الحريق في الموقع للهرب إلى الجبال المجاورة.

وأكدت الأمانة متابعة الوضع أولاً بأول ومواصلة احتواء الحريق بالتنسيق المشترك بين الأمانة والجهات المختصة، حيث إنه من المتوقع السيطرة على الحريق خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الأمانة أنها ستسعى، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إلى ضبط هذه العمالة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقها، ووضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس صحة المواطنين والمقيمين، وتعرّض أرواحهم للخطر.

وكانت "سبق"، قد نشرت حول أدخنة الحرائق داخل منطقة الطمر الصحي بحي النسيم، والتي تُشكل خطراً على صحة سكان المنطقة، وتحديداً الأحياء المجاورة للطمر الصحي، وشوهدت الأدخنة من مسافات بعيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمالة مجهولة ومخالفون وراء حريق المردم العام بالطائف‎
سبق

باشرت آليات أمانة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة، إخماد الحريق الذي اندلع بمردم النفايات العام شرق مدينة الطائف، حيث تولت فرق وآليات الأمانة مدعومة بآليات الدفاع المدني عملية إخماد الحريق منذ ساعات الصباح الباكر اليوم.

وأوضحت أمانة الطائف أن سبب اشتعال الحريق في موقع الطمر الصحي ناجمٌ عن قيام مجهولين ومخالفين لأنظمة الإقامة بإحراق الأسلاك والكيابل لاستخراج النحاس والمعادن ومن ثم بيعها وتداولها؛ ما تسبّب في تلوث البيئة وتضرّر سكان الأحياء القريبة.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات من بعض العمالة المخالفة تتكرّر باستمرار في ظل الحملات الأمنية لضبطهم، لكنهم يقومون بإضرام الحريق في الموقع للهرب إلى الجبال المجاورة.

وأكدت الأمانة متابعة الوضع أولاً بأول ومواصلة احتواء الحريق بالتنسيق المشترك بين الأمانة والجهات المختصة، حيث إنه من المتوقع السيطرة على الحريق خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الأمانة أنها ستسعى، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إلى ضبط هذه العمالة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقها، ووضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس صحة المواطنين والمقيمين، وتعرّض أرواحهم للخطر.

وكانت "سبق"، قد نشرت حول أدخنة الحرائق داخل منطقة الطمر الصحي بحي النسيم، والتي تُشكل خطراً على صحة سكان المنطقة، وتحديداً الأحياء المجاورة للطمر الصحي، وشوهدت الأدخنة من مسافات بعيدة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
12:45 PM

عمالة مجهولة ومخالفون وراء حريق المردم العام بالطائف‎

جهود الأمانة متواصلة لإخماده.. بالتنسيق مع الجهات المختصة

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سعود الدعجاني - الطائف
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باشرت آليات أمانة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة، إخماد الحريق الذي اندلع بمردم النفايات العام شرق مدينة الطائف، حيث تولت فرق وآليات الأمانة مدعومة بآليات الدفاع المدني عملية إخماد الحريق منذ ساعات الصباح الباكر اليوم.

وأوضحت أمانة الطائف أن سبب اشتعال الحريق في موقع الطمر الصحي ناجمٌ عن قيام مجهولين ومخالفين لأنظمة الإقامة بإحراق الأسلاك والكيابل لاستخراج النحاس والمعادن ومن ثم بيعها وتداولها؛ ما تسبّب في تلوث البيئة وتضرّر سكان الأحياء القريبة.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات من بعض العمالة المخالفة تتكرّر باستمرار في ظل الحملات الأمنية لضبطهم، لكنهم يقومون بإضرام الحريق في الموقع للهرب إلى الجبال المجاورة.

وأكدت الأمانة متابعة الوضع أولاً بأول ومواصلة احتواء الحريق بالتنسيق المشترك بين الأمانة والجهات المختصة، حيث إنه من المتوقع السيطرة على الحريق خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الأمانة أنها ستسعى، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إلى ضبط هذه العمالة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقها، ووضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس صحة المواطنين والمقيمين، وتعرّض أرواحهم للخطر.

وكانت "سبق"، قد نشرت حول أدخنة الحرائق داخل منطقة الطمر الصحي بحي النسيم، والتي تُشكل خطراً على صحة سكان المنطقة، وتحديداً الأحياء المجاورة للطمر الصحي، وشوهدت الأدخنة من مسافات بعيدة.

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