بالفيديو.. متوسطة بالهفوف تضبط حضور وانصراف طلابها ببصمة الوجه

تبدأ الأسبوع المقبل بثلاثة أجهزة لمنع الزحام.. ومتابعة ولي الأمر بالرسائل

تستعد مدرسة متوسطة البندرية بالهفوف بمحافظة الأحساء، لتطبيق نظام بصمة الوجه، لتسجيل حضور وانصراف طلابها بدءًا من الأسبوع القادم.

وقدم أحد معلمي المدرسة شرحًا عن النظام من خلال مقطع فيديو نُشر على حساب المدرسة اليوم؛ مشيرًا إلى أنه تم تركيب ثلاثة أجهزة بالمدرسة منعًا لازدحام الطلاب على التوقيع، مع وجود كاميرات مراقبة وكاميرات موجودة بالنظام لضبط عملية التسجيل والتوقيع.

وقال: "هذا النظام تم تركيبه في أكثر من زاوية من زوايا المدرسة؛ حيث يأتي الطالب في الصباح ويقف أمام شاشة جهاز البصمة؛ فيتم تسجيل حضور الطالب من خلال بصمة الوجه؛ وذلك قبل الساعة السابعة صباحًا، وإذا أصبحت الساعة السابعة صباحًا ودقيقة واحدة ولم يحضر الطالب فيكون الطابور الصباحي قد بدأ، وعندها تصل رسالة لولي أمر الطالب بشكل تلقائي أن الطابور بدأ وابنك غير موجود؛ مضيفًا: "إذا أصحبت الساعة السابعة والربع ولم يكن الطالب قد سجل حضوره في الجهاز، تصل رسالة أخرى لولي أمره بأن الطابور قد انتهى وابنك غير موجود بالمدرسة، وأما إذا جاءت الساعة الثامنة والطالب لم يسجل، فتصل رسالة ثالثة لولي أمره بأن ابنك غائب عن المدرسة.

وفيما يتعلق بتسجيل خروج الطلاب قبل انتهاء الدوام؛ لا بد أن يسجل الطالب بصمة خروج من المدرسة من خلال الوقوف أمام شاشة لتسجيل بصمة انصرافه بشكل نظامي، وفي حال خروج الطالب قبل أن يسجل انصرافه من الجهاز سوف تصل رسالة لولي أمره بأن ابنك هرب من المدرسة.. وفي حال حضور ولي أمر الطالب وطلب إذن لابنه بالخروج؛ أيضًا يجب أن يسجل الخروج من خلال بصمة الوجه، في الوقت المحدد لخروجه؛ كي يسجل ذلك في النظام؛ لكونه مرتبطًا بنظام "نور" بشكل مباشر؛ موضحًا أن أي غياب أو أي تأخير يُحسب على الطالب ويسجل أوتوماتيكيًّا في النظام، ويُرصد في نظام المواظبة والحضور؛ مما قد يؤثر على تحصيل الطالب.

ودعت المدرسة، أولياء الأمور إلى حث أبنائهم على الالتزام بنظام البصمة، والتعرف عليها، وسؤال إدارة المدرسة عنها.