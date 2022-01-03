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"مجمع فيصل" بالطائف يستقبل 32% من المراجعين خلال 2021

قُدمت الخدمات لـ 300 ألف في العيادات وأقسام الطوارئ

سجل قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل بالطائف، ما نسبته 32% من أعداد المراجعين خلال العام 2021.

وقال مدير المجمع، الأخصائي أول، مبارك بن راشد اليامي، إن الخدمات قُدمت لـ 300 ألف مراجع في العيادات وأقسام الطوارئ.

وأضاف، أن عدد مراجعي العيادات الخارجية وصل إلى 182769 مستفيدًا، والطوارئ 96356 مراجعًا، وتم إجراء 10249 عملية.

وعن الخدمات الأخرى، قال "اليامي": قسم المختبر أجرى 1699882 فحصًا مخبريًا، والأشعة والتصوير الطبي 130931 فحصًا، فيما استفاد من خدمات التأهيل الطبي 35925 شخصًا.

وأكد أن المجمع يسعى للمساهمة في تحقيق أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين من خلال الكوادر الطبية المتخصصة، وتقديم الخدمات بكل عناية في ظل جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية، وحرصًا على سلامة الجميع.

يذكر أن المجمع تصل طاقته الاستيعابية إلى 800 سرير، وجُهز بأحدث التجهيزات الطبية المتطورة، إضافة إلى الكوادر المتخصصة والمؤهلة.

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"مجمع فيصل" بالطائف يستقبل 32% من المراجعين خلال 2021
سبق

سجل قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل بالطائف، ما نسبته 32% من أعداد المراجعين خلال العام 2021.

وقال مدير المجمع، الأخصائي أول، مبارك بن راشد اليامي، إن الخدمات قُدمت لـ 300 ألف مراجع في العيادات وأقسام الطوارئ.

وأضاف، أن عدد مراجعي العيادات الخارجية وصل إلى 182769 مستفيدًا، والطوارئ 96356 مراجعًا، وتم إجراء 10249 عملية.

وعن الخدمات الأخرى، قال "اليامي": قسم المختبر أجرى 1699882 فحصًا مخبريًا، والأشعة والتصوير الطبي 130931 فحصًا، فيما استفاد من خدمات التأهيل الطبي 35925 شخصًا.

وأكد أن المجمع يسعى للمساهمة في تحقيق أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين من خلال الكوادر الطبية المتخصصة، وتقديم الخدمات بكل عناية في ظل جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية، وحرصًا على سلامة الجميع.

يذكر أن المجمع تصل طاقته الاستيعابية إلى 800 سرير، وجُهز بأحدث التجهيزات الطبية المتطورة، إضافة إلى الكوادر المتخصصة والمؤهلة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
05:29 PM

"مجمع فيصل" بالطائف يستقبل 32% من المراجعين خلال 2021

قُدمت الخدمات لـ 300 ألف في العيادات وأقسام الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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سجل قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل بالطائف، ما نسبته 32% من أعداد المراجعين خلال العام 2021.

وقال مدير المجمع، الأخصائي أول، مبارك بن راشد اليامي، إن الخدمات قُدمت لـ 300 ألف مراجع في العيادات وأقسام الطوارئ.

وأضاف، أن عدد مراجعي العيادات الخارجية وصل إلى 182769 مستفيدًا، والطوارئ 96356 مراجعًا، وتم إجراء 10249 عملية.

وعن الخدمات الأخرى، قال "اليامي": قسم المختبر أجرى 1699882 فحصًا مخبريًا، والأشعة والتصوير الطبي 130931 فحصًا، فيما استفاد من خدمات التأهيل الطبي 35925 شخصًا.

وأكد أن المجمع يسعى للمساهمة في تحقيق أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين من خلال الكوادر الطبية المتخصصة، وتقديم الخدمات بكل عناية في ظل جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية، وحرصًا على سلامة الجميع.

يذكر أن المجمع تصل طاقته الاستيعابية إلى 800 سرير، وجُهز بأحدث التجهيزات الطبية المتطورة، إضافة إلى الكوادر المتخصصة والمؤهلة.

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