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بعد مقتل البغدادي.. والد الطيار الأردني "الكساسبة": كلي فخر وسرور بمقتله

قال إن "داعش" فيروس سرى بجسد الأمة وشوَّه صورة المسلمين والإسلام

"كلي فخر وسرور في هذا اليوم بمقتل البغدادي"، هكذا علّق والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي قُتل حرقًا من تنظيم داعش الإرهابي في 13 فبراير شباط 2015، على مقتل زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي.

وتفصيلاً، قال والد "الكساسبة" عبر مقطع فيديو، بثته قناة العربية: "كلي فخر وسرور في هذا اليوم بمقتل هذا الرجل الفاسد المفسد، هذا الفيروس الذي سرى في جسد الأمة الإسلامية، وليس العربية فقط؛ فقد شوه صورة المسلمين والإسلام".

وأضاف: "كنت أحلم في حياتي بأن أتمكن من البغدادي وأمثاله، وكل من أسهم في قتـل ابني معاذ، مثل صدام الجمل، وهو أحد قادة داعـش الصغار".

واختتم: "كنت أحلم بأن آخذ بثأر معاذ، وأقتـل واحدًا منهم، أو أحضر مقـتل واحد منهم".

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بعد مقتل البغدادي.. والد الطيار الأردني "الكساسبة": كلي فخر وسرور بمقتله
سبق

"كلي فخر وسرور في هذا اليوم بمقتل البغدادي"، هكذا علّق والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي قُتل حرقًا من تنظيم داعش الإرهابي في 13 فبراير شباط 2015، على مقتل زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي.

وتفصيلاً، قال والد "الكساسبة" عبر مقطع فيديو، بثته قناة العربية: "كلي فخر وسرور في هذا اليوم بمقتل هذا الرجل الفاسد المفسد، هذا الفيروس الذي سرى في جسد الأمة الإسلامية، وليس العربية فقط؛ فقد شوه صورة المسلمين والإسلام".

وأضاف: "كنت أحلم في حياتي بأن أتمكن من البغدادي وأمثاله، وكل من أسهم في قتـل ابني معاذ، مثل صدام الجمل، وهو أحد قادة داعـش الصغار".

واختتم: "كنت أحلم بأن آخذ بثأر معاذ، وأقتـل واحدًا منهم، أو أحضر مقـتل واحد منهم".

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
02:02 AM

بعد مقتل البغدادي.. والد الطيار الأردني "الكساسبة": كلي فخر وسرور بمقتله

قال إن "داعش" فيروس سرى بجسد الأمة وشوَّه صورة المسلمين والإسلام

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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3,133

"كلي فخر وسرور في هذا اليوم بمقتل البغدادي"، هكذا علّق والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي قُتل حرقًا من تنظيم داعش الإرهابي في 13 فبراير شباط 2015، على مقتل زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي.

وتفصيلاً، قال والد "الكساسبة" عبر مقطع فيديو، بثته قناة العربية: "كلي فخر وسرور في هذا اليوم بمقتل هذا الرجل الفاسد المفسد، هذا الفيروس الذي سرى في جسد الأمة الإسلامية، وليس العربية فقط؛ فقد شوه صورة المسلمين والإسلام".

وأضاف: "كنت أحلم في حياتي بأن أتمكن من البغدادي وأمثاله، وكل من أسهم في قتـل ابني معاذ، مثل صدام الجمل، وهو أحد قادة داعـش الصغار".

واختتم: "كنت أحلم بأن آخذ بثأر معاذ، وأقتـل واحدًا منهم، أو أحضر مقـتل واحد منهم".

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