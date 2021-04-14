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"الحربي": 9 مناطق تواعد الأمطار والسيول خلال عطلة نهاية الأسبوع

وفق حالة عدم الاستقرار الجوي مصحوبة برياح هابطة وزوابع رعدية قوية

توقع خبير الطقس علي الحربي؛ أن تشهد 9 مناطق بالمملكة أمطاراً غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وفي التفاصيل؛ يقول "الحربي" إنه بناءً على تحديثات النماذج العددية لليوم وعلى رأسها الـ gfs متوقع -بمشيئة الله- ارتفاع مؤشر حالة عدم الاستقرار الجوي الذي ينتج عنه -بأمر الله- غزارة الأمطار التي تصحب برياح هابطة وزوابع رعدية قوية.

وأضاف، تدل هذه النتائج على شمولية الأمطار كثيراً من مناطق المملكة وتشمل -بأمر الله- مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم وحائل.

وتابع الحربي؛ مازالت توقعات الغزارة تصب في مصلحة جبال منطقة مكة المكرّمة، وما وقع شرقها بالامتداد شمالاً حتى المهد وشرق المدينة المنوّرة وصولاً إلى القصيم وحائل.

ولفت إلى أنه عند تحليل البيانات تتضح لنا قيمة الضغط السطحي يومَي الجمعة والسبت ممثلة في البلوك الشرقي على شرق وشمال شرق المملكة وهذا يتسبّب في تكدس التكثف الرطب غرباً مما يعطي دلائل لقوة نهوض سحب ممطرة وغزيرة في محيط جبال مكة المكرّمة وحراتها وتشمل العاصمة المقدّسة وتشتد على الطائف ومحيطه الشرقي، وربما تشمل كذلك جنوب مرتفعات مكة المكرّمة وجنوب شرقها نواحي الخرمة ورنية، ومتوقع أن تتوسع شمالاً للمهد وعفيف وشرق المدينة المنوّرة والقصيم وحائل، والسيول متوقعة كذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي": 9 مناطق تواعد الأمطار والسيول خلال عطلة نهاية الأسبوع
سبق

توقع خبير الطقس علي الحربي؛ أن تشهد 9 مناطق بالمملكة أمطاراً غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وفي التفاصيل؛ يقول "الحربي" إنه بناءً على تحديثات النماذج العددية لليوم وعلى رأسها الـ gfs متوقع -بمشيئة الله- ارتفاع مؤشر حالة عدم الاستقرار الجوي الذي ينتج عنه -بأمر الله- غزارة الأمطار التي تصحب برياح هابطة وزوابع رعدية قوية.

وأضاف، تدل هذه النتائج على شمولية الأمطار كثيراً من مناطق المملكة وتشمل -بأمر الله- مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم وحائل.

وتابع الحربي؛ مازالت توقعات الغزارة تصب في مصلحة جبال منطقة مكة المكرّمة، وما وقع شرقها بالامتداد شمالاً حتى المهد وشرق المدينة المنوّرة وصولاً إلى القصيم وحائل.

ولفت إلى أنه عند تحليل البيانات تتضح لنا قيمة الضغط السطحي يومَي الجمعة والسبت ممثلة في البلوك الشرقي على شرق وشمال شرق المملكة وهذا يتسبّب في تكدس التكثف الرطب غرباً مما يعطي دلائل لقوة نهوض سحب ممطرة وغزيرة في محيط جبال مكة المكرّمة وحراتها وتشمل العاصمة المقدّسة وتشتد على الطائف ومحيطه الشرقي، وربما تشمل كذلك جنوب مرتفعات مكة المكرّمة وجنوب شرقها نواحي الخرمة ورنية، ومتوقع أن تتوسع شمالاً للمهد وعفيف وشرق المدينة المنوّرة والقصيم وحائل، والسيول متوقعة كذلك.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
12:33 PM

"الحربي": 9 مناطق تواعد الأمطار والسيول خلال عطلة نهاية الأسبوع

وفق حالة عدم الاستقرار الجوي مصحوبة برياح هابطة وزوابع رعدية قوية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
16,492

توقع خبير الطقس علي الحربي؛ أن تشهد 9 مناطق بالمملكة أمطاراً غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وفي التفاصيل؛ يقول "الحربي" إنه بناءً على تحديثات النماذج العددية لليوم وعلى رأسها الـ gfs متوقع -بمشيئة الله- ارتفاع مؤشر حالة عدم الاستقرار الجوي الذي ينتج عنه -بأمر الله- غزارة الأمطار التي تصحب برياح هابطة وزوابع رعدية قوية.

وأضاف، تدل هذه النتائج على شمولية الأمطار كثيراً من مناطق المملكة وتشمل -بأمر الله- مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم وحائل.

وتابع الحربي؛ مازالت توقعات الغزارة تصب في مصلحة جبال منطقة مكة المكرّمة، وما وقع شرقها بالامتداد شمالاً حتى المهد وشرق المدينة المنوّرة وصولاً إلى القصيم وحائل.

ولفت إلى أنه عند تحليل البيانات تتضح لنا قيمة الضغط السطحي يومَي الجمعة والسبت ممثلة في البلوك الشرقي على شرق وشمال شرق المملكة وهذا يتسبّب في تكدس التكثف الرطب غرباً مما يعطي دلائل لقوة نهوض سحب ممطرة وغزيرة في محيط جبال مكة المكرّمة وحراتها وتشمل العاصمة المقدّسة وتشتد على الطائف ومحيطه الشرقي، وربما تشمل كذلك جنوب مرتفعات مكة المكرّمة وجنوب شرقها نواحي الخرمة ورنية، ومتوقع أن تتوسع شمالاً للمهد وعفيف وشرق المدينة المنوّرة والقصيم وحائل، والسيول متوقعة كذلك.

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