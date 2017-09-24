النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصول الفريق المشارك في رحلة درب زبيدة 2022 مساء اليوم إلى نقطة النهاية

على الإبل والخيل والدراجات الهوائية والمشاة تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني

وصل الفريق المشارك في الرحلة التجريبية لمبادرة درب زبيدة 2022، مساء اليوم، إلى نقطة النهاية مدينة فيد التاريخية شرق حائل، في مسيرة يومين على الإبل والخيل والدراجات الهوائية والمشاة، وذلك تزامنًا مع احتفالات الوطن باليوم الوطني الواحد والتسعين.

وكان الفريق المشارك البالغ 40 مشاركًا من المهتمين برياضة المشي، وركوب الإبل والخيل، والدراجات الهوائية قد انطلق صباح أمس الأربعاء من محافظة سميراء تحت رعاية إمارة منطقة حائل، حيث دشن الانطلاقة نائب أمير حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود.

وقطع المشاركون في الرحلة التي انطلقت تزامنًا مع اليوم الوطني 91 للمملكة، 91 كم من محافظة سميراء وصولاً إلى مدينة فيد التاريخية، بمشاركة 20 عضوًا منظمًا من فريق "أطلس الدروب"، وقام الفريق بغرس 91 شجرة في خمس محطات توقف للرحلة.


يُشار إلى أن انطلاق مبادرة رحلة درب زبيدة في موسمها الثاني ستكون في شهر يناير 2022م بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وصول الفريق المشارك في رحلة درب زبيدة 2022 مساء اليوم إلى نقطة النهاية
سبق

وصل الفريق المشارك في الرحلة التجريبية لمبادرة درب زبيدة 2022، مساء اليوم، إلى نقطة النهاية مدينة فيد التاريخية شرق حائل، في مسيرة يومين على الإبل والخيل والدراجات الهوائية والمشاة، وذلك تزامنًا مع احتفالات الوطن باليوم الوطني الواحد والتسعين.

وكان الفريق المشارك البالغ 40 مشاركًا من المهتمين برياضة المشي، وركوب الإبل والخيل، والدراجات الهوائية قد انطلق صباح أمس الأربعاء من محافظة سميراء تحت رعاية إمارة منطقة حائل، حيث دشن الانطلاقة نائب أمير حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود.

وقطع المشاركون في الرحلة التي انطلقت تزامنًا مع اليوم الوطني 91 للمملكة، 91 كم من محافظة سميراء وصولاً إلى مدينة فيد التاريخية، بمشاركة 20 عضوًا منظمًا من فريق "أطلس الدروب"، وقام الفريق بغرس 91 شجرة في خمس محطات توقف للرحلة.


يُشار إلى أن انطلاق مبادرة رحلة درب زبيدة في موسمها الثاني ستكون في شهر يناير 2022م بإذن الله.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
12:09 AM

وصول الفريق المشارك في رحلة درب زبيدة 2022 مساء اليوم إلى نقطة النهاية

على الإبل والخيل والدراجات الهوائية والمشاة تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
3
4,542

وصل الفريق المشارك في الرحلة التجريبية لمبادرة درب زبيدة 2022، مساء اليوم، إلى نقطة النهاية مدينة فيد التاريخية شرق حائل، في مسيرة يومين على الإبل والخيل والدراجات الهوائية والمشاة، وذلك تزامنًا مع احتفالات الوطن باليوم الوطني الواحد والتسعين.

وكان الفريق المشارك البالغ 40 مشاركًا من المهتمين برياضة المشي، وركوب الإبل والخيل، والدراجات الهوائية قد انطلق صباح أمس الأربعاء من محافظة سميراء تحت رعاية إمارة منطقة حائل، حيث دشن الانطلاقة نائب أمير حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود.

وقطع المشاركون في الرحلة التي انطلقت تزامنًا مع اليوم الوطني 91 للمملكة، 91 كم من محافظة سميراء وصولاً إلى مدينة فيد التاريخية، بمشاركة 20 عضوًا منظمًا من فريق "أطلس الدروب"، وقام الفريق بغرس 91 شجرة في خمس محطات توقف للرحلة.


يُشار إلى أن انطلاق مبادرة رحلة درب زبيدة في موسمها الثاني ستكون في شهر يناير 2022م بإذن الله.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,909
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة