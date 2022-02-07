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قتلى وجرحى وأسرى .. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر كبيرة في صفوفهم بمأرب

مقاتلات التحالف استهدفت مواقع المليشيا

كبد الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم (الإثنين)، مليشيا الحوثي الموالية لإيران خسائر كبيرة في صفوفها، خلال معارك ضارية في عدة جبهات بمحافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجبهة الجنوبية للمحافظة، شهدت معارك عنيفة بين الجيش والمقاومة من جهة والمليشيا الإيرانية من جهة أخرى، تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف أن المعارك في الجبهة الجنوبية، تزامنت مع اشتداد وتيرة المعارك في الجبهات الشمالية الغربية للمحافظة، حيث قتل الجيش الوطني وجرح العشرات من عناصر المليشيا، واستعاد مدرعة في مديرية رغوان، وأسر طاقمها.

وبين أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت سلسلة غارات جوية، استهدفت عدة مواقع وآليات للمليشيا الحوثية في مختلف الجبهات القتالية، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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قتلى وجرحى وأسرى .. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر كبيرة في صفوفهم بمأرب
سبق

كبد الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم (الإثنين)، مليشيا الحوثي الموالية لإيران خسائر كبيرة في صفوفها، خلال معارك ضارية في عدة جبهات بمحافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجبهة الجنوبية للمحافظة، شهدت معارك عنيفة بين الجيش والمقاومة من جهة والمليشيا الإيرانية من جهة أخرى، تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف أن المعارك في الجبهة الجنوبية، تزامنت مع اشتداد وتيرة المعارك في الجبهات الشمالية الغربية للمحافظة، حيث قتل الجيش الوطني وجرح العشرات من عناصر المليشيا، واستعاد مدرعة في مديرية رغوان، وأسر طاقمها.

وبين أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت سلسلة غارات جوية، استهدفت عدة مواقع وآليات للمليشيا الحوثية في مختلف الجبهات القتالية، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
07:07 PM

قتلى وجرحى وأسرى .. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر كبيرة في صفوفهم بمأرب

مقاتلات التحالف استهدفت مواقع المليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كبد الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم (الإثنين)، مليشيا الحوثي الموالية لإيران خسائر كبيرة في صفوفها، خلال معارك ضارية في عدة جبهات بمحافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجبهة الجنوبية للمحافظة، شهدت معارك عنيفة بين الجيش والمقاومة من جهة والمليشيا الإيرانية من جهة أخرى، تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف أن المعارك في الجبهة الجنوبية، تزامنت مع اشتداد وتيرة المعارك في الجبهات الشمالية الغربية للمحافظة، حيث قتل الجيش الوطني وجرح العشرات من عناصر المليشيا، واستعاد مدرعة في مديرية رغوان، وأسر طاقمها.

وبين أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت سلسلة غارات جوية، استهدفت عدة مواقع وآليات للمليشيا الحوثية في مختلف الجبهات القتالية، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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