لمدة أسبوع.. "التعليم" تدعو المتقدمين لحركة النقل إلى طباعة الإقرار

طالبت برفعه على النظام.. اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية دوام الخميس

دعت وزارة التعليم، جميع المتقدمين في حركة النقل الخارجي 1441 من شاغلي الوظائف التعليمية، إلى طباعة الإقرار واستمارة النقل، وختمها وإعادة رفعها على النظام؛ وذلك بداية من اليوم الأحد 6/ 7/ 1441هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس 10/ 7/ 1441هـ.

وكانت الخطة الزمنية لحركة النقل قد اشتملت على البدء بفتح النظام لتحديث بيانات المدارس وشاغلي الوظائف التعليمية، وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي بدءًا من اليوم الثلاثاء ٢٦ جمادى الأولى 1٤٤١هـ حتى تاريخ ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤١هـ، وطباعة استمارة النقل الخارجي والداخلي والتقارير التجميعية والتفصيلية خلال الفترة من ٦- ١٠ رجب ١٤٤١هـ.

وحددت الوزارة يوم ٩ شعبان ١٤٤١هـ موعدًا لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي؛ على أن تكون فترة الاعتراض إلكترونيًّا على نتيجة حركة النقل الخارجي من ٩- ١٨ شعبان ١٤٤١هـ.