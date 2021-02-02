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قائمة طويلة.. صيدلانية أمريكية تكشف أعراضًا غير متوقعة لنقص فيتامين D

تسهم في التشخيص الصحيح لدى الأطباء وسرعة العلاج والوصفات السليمة

نشرت صيدلانية أمريكية، قائمة بأعراض غير متوقعة عن نقص مستوى فيتامين D في الجسم.

ووفقًا لما أوردته الصيدلانية سوزي كوهين على موقعها الشخصي؛ فإن هذه الأعراض تتمثل في: حب الشباب، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع مستوى ضغط الدم، والميل للبكاء، والقولون العصبي، وانتفاخ البطن، والتهاب القرنية والملتحمة الجاف، وآلام في الجسم، وضعف العضلات، وضعف الوظائف الإدراكية، والاعتلال العصبي، والتنكس البقعي، وتفاقم أمراض المناعة الذاتية، والشخير، والحساسية، والحزاز الأحمر المسطح.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" دعت الصيدلانية، المرضى عند مراجعتهم للطبيب؛ إلى كشف الأعراض التي يعانون منها بصورة مفصلة وواضحة.

وتقول: "يجب أن يعرف الأطباء جميع الأعراض التي يعاني منها المريض بصورة مفصلة؛ لكي يحدد ما إذا كانت مرتبطة فيما بينها؛ لأن هذا يضمن التشخيص والعلاج الصحيح، لأن الطبيب قد يلاحظ ويكتشف وجود نقص في مستوى فيتامين D، وعلى ضوء ذلك ينصح بتعويضه قبل وصف الدواء".

وتضيف كوهين، الأعراض التالية: ارتفاع مستوى السكر في الدم، وكذلك الطفح الجلدي المتكرر، وضعف الانتصاب، ومشكلات في الجهاز البولي وقشرة الرأس، ونوبات الحزن، إلى قائمة أعراض نقص فيتامين D أيضًا.

وتنصح كوهين، لرفع مستوى فيتامين D، بتناول المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين، وكذلك تناول الفيتامينات بعد استشارة الطبيب.

فيتامين D

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قائمة طويلة.. صيدلانية أمريكية تكشف أعراضًا غير متوقعة لنقص فيتامين D
سبق

نشرت صيدلانية أمريكية، قائمة بأعراض غير متوقعة عن نقص مستوى فيتامين D في الجسم.

ووفقًا لما أوردته الصيدلانية سوزي كوهين على موقعها الشخصي؛ فإن هذه الأعراض تتمثل في: حب الشباب، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع مستوى ضغط الدم، والميل للبكاء، والقولون العصبي، وانتفاخ البطن، والتهاب القرنية والملتحمة الجاف، وآلام في الجسم، وضعف العضلات، وضعف الوظائف الإدراكية، والاعتلال العصبي، والتنكس البقعي، وتفاقم أمراض المناعة الذاتية، والشخير، والحساسية، والحزاز الأحمر المسطح.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" دعت الصيدلانية، المرضى عند مراجعتهم للطبيب؛ إلى كشف الأعراض التي يعانون منها بصورة مفصلة وواضحة.

وتقول: "يجب أن يعرف الأطباء جميع الأعراض التي يعاني منها المريض بصورة مفصلة؛ لكي يحدد ما إذا كانت مرتبطة فيما بينها؛ لأن هذا يضمن التشخيص والعلاج الصحيح، لأن الطبيب قد يلاحظ ويكتشف وجود نقص في مستوى فيتامين D، وعلى ضوء ذلك ينصح بتعويضه قبل وصف الدواء".

وتضيف كوهين، الأعراض التالية: ارتفاع مستوى السكر في الدم، وكذلك الطفح الجلدي المتكرر، وضعف الانتصاب، ومشكلات في الجهاز البولي وقشرة الرأس، ونوبات الحزن، إلى قائمة أعراض نقص فيتامين D أيضًا.

وتنصح كوهين، لرفع مستوى فيتامين D، بتناول المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين، وكذلك تناول الفيتامينات بعد استشارة الطبيب.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
01:08 PM

قائمة طويلة.. صيدلانية أمريكية تكشف أعراضًا غير متوقعة لنقص فيتامين D

تسهم في التشخيص الصحيح لدى الأطباء وسرعة العلاج والوصفات السليمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت صيدلانية أمريكية، قائمة بأعراض غير متوقعة عن نقص مستوى فيتامين D في الجسم.

ووفقًا لما أوردته الصيدلانية سوزي كوهين على موقعها الشخصي؛ فإن هذه الأعراض تتمثل في: حب الشباب، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع مستوى ضغط الدم، والميل للبكاء، والقولون العصبي، وانتفاخ البطن، والتهاب القرنية والملتحمة الجاف، وآلام في الجسم، وضعف العضلات، وضعف الوظائف الإدراكية، والاعتلال العصبي، والتنكس البقعي، وتفاقم أمراض المناعة الذاتية، والشخير، والحساسية، والحزاز الأحمر المسطح.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" دعت الصيدلانية، المرضى عند مراجعتهم للطبيب؛ إلى كشف الأعراض التي يعانون منها بصورة مفصلة وواضحة.

وتقول: "يجب أن يعرف الأطباء جميع الأعراض التي يعاني منها المريض بصورة مفصلة؛ لكي يحدد ما إذا كانت مرتبطة فيما بينها؛ لأن هذا يضمن التشخيص والعلاج الصحيح، لأن الطبيب قد يلاحظ ويكتشف وجود نقص في مستوى فيتامين D، وعلى ضوء ذلك ينصح بتعويضه قبل وصف الدواء".

وتضيف كوهين، الأعراض التالية: ارتفاع مستوى السكر في الدم، وكذلك الطفح الجلدي المتكرر، وضعف الانتصاب، ومشكلات في الجهاز البولي وقشرة الرأس، ونوبات الحزن، إلى قائمة أعراض نقص فيتامين D أيضًا.

وتنصح كوهين، لرفع مستوى فيتامين D، بتناول المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين، وكذلك تناول الفيتامينات بعد استشارة الطبيب.

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