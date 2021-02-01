النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تعقد الاجتماع الافتراضي الأول لمسؤولي الإعلام والاتصال المؤسسي

لمناقشة آليات العمل الإعلامي وصياغة الأخبار والتقارير الإعلامية

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاجتماع الافتراضي الأول لمسؤولي الإعلام بديوان وفروع الوزارة بمناطق المملكة لعام 1442هـ؛ لمناقشة آليات العمل الإعلامي وصياغة الأخبار والتقارير الإعلامية؛ حيث ترأس الاجتماع مديرُ عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد.

وناقش الاجتماعُ الذي شارك فيه مديرو الإعلام والاتصال المؤسسي بفروع الوزارة بمناطق المملكة على مدى ساعتين، المَحاورَ التالية: آلية العمل الإعلامي بالوزارة، وتطوير العمل الإعلامي بفروع الوزارة، والرسائل المراد تحقيقها، والتواصل الإعلامي، وآلية نشر الخبر الصحفي، والمحتوى المرئي (الصور وما يتصل بها)، والتقارير الإعلامية.

من جانبه، أكد مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد، أن الاجتماع يأتي بتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للرقي بالعمل الإعلامي بقطاعات الوزارة؛ لمواكبة الجهود التي تقدّمها الدولة للعناية بالمساجد ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ مبينًا أن الاجتماع ناقش تطوير قدرات العاملين بالشؤون الإعلامية وتنمية مهاراتهم في مختلف مجالات العمل الإعلامي.

وبيّن "المرشد" أن الوزارة شهدت نقلةً نوعية خلال العامين الماضيين في جميع أعمالها وخدماتها؛ مما يتطلب إبراز هذه الجهود التي تعكس مدى الدعم الذي تَلَقّاه من ولاة الأمر -وفقهم الله- لإطلاع الرأي العام على هذه الجهود؛ مضيفًا أن الاجتماع تَطَرّق إلى تعزيز التعاون والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تعقد الاجتماع الافتراضي الأول لمسؤولي الإعلام والاتصال المؤسسي
سبق

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاجتماع الافتراضي الأول لمسؤولي الإعلام بديوان وفروع الوزارة بمناطق المملكة لعام 1442هـ؛ لمناقشة آليات العمل الإعلامي وصياغة الأخبار والتقارير الإعلامية؛ حيث ترأس الاجتماع مديرُ عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد.

وناقش الاجتماعُ الذي شارك فيه مديرو الإعلام والاتصال المؤسسي بفروع الوزارة بمناطق المملكة على مدى ساعتين، المَحاورَ التالية: آلية العمل الإعلامي بالوزارة، وتطوير العمل الإعلامي بفروع الوزارة، والرسائل المراد تحقيقها، والتواصل الإعلامي، وآلية نشر الخبر الصحفي، والمحتوى المرئي (الصور وما يتصل بها)، والتقارير الإعلامية.

من جانبه، أكد مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد، أن الاجتماع يأتي بتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للرقي بالعمل الإعلامي بقطاعات الوزارة؛ لمواكبة الجهود التي تقدّمها الدولة للعناية بالمساجد ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ مبينًا أن الاجتماع ناقش تطوير قدرات العاملين بالشؤون الإعلامية وتنمية مهاراتهم في مختلف مجالات العمل الإعلامي.

وبيّن "المرشد" أن الوزارة شهدت نقلةً نوعية خلال العامين الماضيين في جميع أعمالها وخدماتها؛ مما يتطلب إبراز هذه الجهود التي تعكس مدى الدعم الذي تَلَقّاه من ولاة الأمر -وفقهم الله- لإطلاع الرأي العام على هذه الجهود؛ مضيفًا أن الاجتماع تَطَرّق إلى تعزيز التعاون والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
02:20 PM

"الشؤون الإسلامية" تعقد الاجتماع الافتراضي الأول لمسؤولي الإعلام والاتصال المؤسسي

لمناقشة آليات العمل الإعلامي وصياغة الأخبار والتقارير الإعلامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
97

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاجتماع الافتراضي الأول لمسؤولي الإعلام بديوان وفروع الوزارة بمناطق المملكة لعام 1442هـ؛ لمناقشة آليات العمل الإعلامي وصياغة الأخبار والتقارير الإعلامية؛ حيث ترأس الاجتماع مديرُ عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد.

وناقش الاجتماعُ الذي شارك فيه مديرو الإعلام والاتصال المؤسسي بفروع الوزارة بمناطق المملكة على مدى ساعتين، المَحاورَ التالية: آلية العمل الإعلامي بالوزارة، وتطوير العمل الإعلامي بفروع الوزارة، والرسائل المراد تحقيقها، والتواصل الإعلامي، وآلية نشر الخبر الصحفي، والمحتوى المرئي (الصور وما يتصل بها)، والتقارير الإعلامية.

من جانبه، أكد مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد، أن الاجتماع يأتي بتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للرقي بالعمل الإعلامي بقطاعات الوزارة؛ لمواكبة الجهود التي تقدّمها الدولة للعناية بالمساجد ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ مبينًا أن الاجتماع ناقش تطوير قدرات العاملين بالشؤون الإعلامية وتنمية مهاراتهم في مختلف مجالات العمل الإعلامي.

وبيّن "المرشد" أن الوزارة شهدت نقلةً نوعية خلال العامين الماضيين في جميع أعمالها وخدماتها؛ مما يتطلب إبراز هذه الجهود التي تعكس مدى الدعم الذي تَلَقّاه من ولاة الأمر -وفقهم الله- لإطلاع الرأي العام على هذه الجهود؛ مضيفًا أن الاجتماع تَطَرّق إلى تعزيز التعاون والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,260
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة