النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد إصابة " يحيى الشهري .. فيروس كورونا يصيب " الغامدي"

قبل مواجهة الرائد والفتح " دورياً"

بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، رائد الغامدي ، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الفتح، السبت المقبل ، في الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

وتعد إصابة الغامدي الثانية في صفوف الرائد بعد يحيى الشهري لاعب الوسط الذي أعلن النادي إيجابية فحوصاته قبل أسبوع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد إصابة " يحيى الشهري .. فيروس كورونا يصيب " الغامدي"
سبق

بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، رائد الغامدي ، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الفتح، السبت المقبل ، في الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

وتعد إصابة الغامدي الثانية في صفوف الرائد بعد يحيى الشهري لاعب الوسط الذي أعلن النادي إيجابية فحوصاته قبل أسبوع.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
09:27 PM

بعد إصابة " يحيى الشهري .. فيروس كورونا يصيب " الغامدي"

قبل مواجهة الرائد والفتح " دورياً"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,161

بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، رائد الغامدي ، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الفتح، السبت المقبل ، في الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

وتعد إصابة الغامدي الثانية في صفوف الرائد بعد يحيى الشهري لاعب الوسط الذي أعلن النادي إيجابية فحوصاته قبل أسبوع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,265
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,702
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة