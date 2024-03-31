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"أندريه كاريلو" يوجّه رسالة لـ"الهلاليين".. السقوط مسموح به والاستيقاظ إلزامي

بعث اللاعب البيروفي أندريه كاريلو مهاجم الهلال، برسالة لجماهير فريقه عقب هزيمتهم أمام النصر في مباراة الديربي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"؛ قال فيها: "السقوط مسموح به .. الاستيقاظ إلزامي".

وكان اللاعب قد شارك في شوط المباراة الثاني؛ حيث أحدث نقلة نوعية في الناحية الهجومية للهلال لكنها لم تؤتِ ثمارها للهلاليين بعد هزيمة الفريق وتراجعه للمركز الثاني.

يذكر أن الهلال سيلتقي الحزم في الجولة الـ26 من المسابقة، فيما يلتقي النصر بالرائد ضمن مباريات نفس الجولة، علمًا بأن النصر يحتلّ صدارة الدوري بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أندريه كاريلو" يوجّه رسالة لـ"الهلاليين".. السقوط مسموح به والاستيقاظ إلزامي
سبق

بعث اللاعب البيروفي أندريه كاريلو مهاجم الهلال، برسالة لجماهير فريقه عقب هزيمتهم أمام النصر في مباراة الديربي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"؛ قال فيها: "السقوط مسموح به .. الاستيقاظ إلزامي".

وكان اللاعب قد شارك في شوط المباراة الثاني؛ حيث أحدث نقلة نوعية في الناحية الهجومية للهلال لكنها لم تؤتِ ثمارها للهلاليين بعد هزيمة الفريق وتراجعه للمركز الثاني.

يذكر أن الهلال سيلتقي الحزم في الجولة الـ26 من المسابقة، فيما يلتقي النصر بالرائد ضمن مباريات نفس الجولة، علمًا بأن النصر يحتلّ صدارة الدوري بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:19 PM

"أندريه كاريلو" يوجّه رسالة لـ"الهلاليين".. السقوط مسموح به والاستيقاظ إلزامي

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محمد السيّد - الرياض
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بعث اللاعب البيروفي أندريه كاريلو مهاجم الهلال، برسالة لجماهير فريقه عقب هزيمتهم أمام النصر في مباراة الديربي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"؛ قال فيها: "السقوط مسموح به .. الاستيقاظ إلزامي".

وكان اللاعب قد شارك في شوط المباراة الثاني؛ حيث أحدث نقلة نوعية في الناحية الهجومية للهلال لكنها لم تؤتِ ثمارها للهلاليين بعد هزيمة الفريق وتراجعه للمركز الثاني.

يذكر أن الهلال سيلتقي الحزم في الجولة الـ26 من المسابقة، فيما يلتقي النصر بالرائد ضمن مباريات نفس الجولة، علمًا بأن النصر يحتلّ صدارة الدوري بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

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