النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النائب العام: اليوم الوطني مناسبة خالدة وشاهد على توحيد المملكة

رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, واصفاً هذه المناسبة بالخالدة كونها الشاهد على توحيد المملكة العربية السعودية، حيث تتزاحم مشاعر الحب والوفاء والانتماء والفخر تجاه هذا الوطن.
وقال: "إن الوطن لا تفيه الكلمات حقه ولا فضائله، فيه ننهل من العبر والدروس عن السيرة العطرة للقائد الفذ جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي استطاع بإيمانه ونفاذ بصيرته أن يضع القواعد الراسخة لوطننا الحبيب وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين سارا على هذا النهج واستكملا حمل الأمانة وأداء هذه الرسالة محدثين -رعاهما الله- أكبر عملية تنمية وتحديث لجميع مناحي الحياة في بلدنا الغالي.
وأضاف: "أعجز في هذا المقام عن إدراك مداد الكلمات التي أوفي بها حق الوطن وقادته بدءاً من الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار ويحفظ قادتنا ويلبسهم لباس الصحة والعافية ويديم عزهم وتوفيقهم.
ولفت النائب العام النظر إلى أن العالم اليوم وهو يرى هذه البلاد المباركة وهي تنعم بالعزة والكرامة والاستقرار في مكان تحفه الأخطار من كل جانب ليقف مذهولاً مما وصلت إليه بلادنا من قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية تحت قيادة لها نظرة ثاقبة ثبتت في وقت الشدائد ودافعت بكل بسالة عن حياض هذا الوطن المعطاء وهبَت لنصرة المظلوم ونجدة الجار الذي استنجد بها مستعينة بذلك بعد الله بشعبها وجنودها البواسل.
ونوه الشيخ سعود المعجب في ختام حديثه, بما منّ الله سبحانه وتعالى به على النيابة العامة أن حازت الثقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -رعاههما الله وسدد خطاهما - بدعمهما السخي لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النائب العام: اليوم الوطني مناسبة خالدة وشاهد على توحيد المملكة
سبق

رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, واصفاً هذه المناسبة بالخالدة كونها الشاهد على توحيد المملكة العربية السعودية، حيث تتزاحم مشاعر الحب والوفاء والانتماء والفخر تجاه هذا الوطن.
وقال: "إن الوطن لا تفيه الكلمات حقه ولا فضائله، فيه ننهل من العبر والدروس عن السيرة العطرة للقائد الفذ جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي استطاع بإيمانه ونفاذ بصيرته أن يضع القواعد الراسخة لوطننا الحبيب وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين سارا على هذا النهج واستكملا حمل الأمانة وأداء هذه الرسالة محدثين -رعاهما الله- أكبر عملية تنمية وتحديث لجميع مناحي الحياة في بلدنا الغالي.
وأضاف: "أعجز في هذا المقام عن إدراك مداد الكلمات التي أوفي بها حق الوطن وقادته بدءاً من الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار ويحفظ قادتنا ويلبسهم لباس الصحة والعافية ويديم عزهم وتوفيقهم.
ولفت النائب العام النظر إلى أن العالم اليوم وهو يرى هذه البلاد المباركة وهي تنعم بالعزة والكرامة والاستقرار في مكان تحفه الأخطار من كل جانب ليقف مذهولاً مما وصلت إليه بلادنا من قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية تحت قيادة لها نظرة ثاقبة ثبتت في وقت الشدائد ودافعت بكل بسالة عن حياض هذا الوطن المعطاء وهبَت لنصرة المظلوم ونجدة الجار الذي استنجد بها مستعينة بذلك بعد الله بشعبها وجنودها البواسل.
ونوه الشيخ سعود المعجب في ختام حديثه, بما منّ الله سبحانه وتعالى به على النيابة العامة أن حازت الثقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -رعاههما الله وسدد خطاهما - بدعمهما السخي لها.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
08:02 PM

النائب العام: اليوم الوطني مناسبة خالدة وشاهد على توحيد المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
411

رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, واصفاً هذه المناسبة بالخالدة كونها الشاهد على توحيد المملكة العربية السعودية، حيث تتزاحم مشاعر الحب والوفاء والانتماء والفخر تجاه هذا الوطن.
وقال: "إن الوطن لا تفيه الكلمات حقه ولا فضائله، فيه ننهل من العبر والدروس عن السيرة العطرة للقائد الفذ جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي استطاع بإيمانه ونفاذ بصيرته أن يضع القواعد الراسخة لوطننا الحبيب وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين سارا على هذا النهج واستكملا حمل الأمانة وأداء هذه الرسالة محدثين -رعاهما الله- أكبر عملية تنمية وتحديث لجميع مناحي الحياة في بلدنا الغالي.
وأضاف: "أعجز في هذا المقام عن إدراك مداد الكلمات التي أوفي بها حق الوطن وقادته بدءاً من الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار ويحفظ قادتنا ويلبسهم لباس الصحة والعافية ويديم عزهم وتوفيقهم.
ولفت النائب العام النظر إلى أن العالم اليوم وهو يرى هذه البلاد المباركة وهي تنعم بالعزة والكرامة والاستقرار في مكان تحفه الأخطار من كل جانب ليقف مذهولاً مما وصلت إليه بلادنا من قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية تحت قيادة لها نظرة ثاقبة ثبتت في وقت الشدائد ودافعت بكل بسالة عن حياض هذا الوطن المعطاء وهبَت لنصرة المظلوم ونجدة الجار الذي استنجد بها مستعينة بذلك بعد الله بشعبها وجنودها البواسل.
ونوه الشيخ سعود المعجب في ختام حديثه, بما منّ الله سبحانه وتعالى به على النيابة العامة أن حازت الثقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -رعاههما الله وسدد خطاهما - بدعمهما السخي لها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,881
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,034
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,010
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,587

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة