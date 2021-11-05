"الآسيوي" يعيّن ملاعب محايدة لمباريات في التصفيات الآسيوية.. تعرف عليها

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة إقامة عدد من المباريات على ملاعب محايدة في الجولتين المقبلتين، ضمن التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر، والمقررة يومي 11 و16 نوفمبر الجاري.

ويلتقي العراق مع سوريا وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الأولى يومي 11 و16 نوفمبر على استاد ثاني بن جاسم في العاصمة القطرية.

في المقابل يتقابل منتخب الصين ضمن المجموعة الثانية مع عمان وأستراليا يومي 11 و16 الجاري على التوالي، على استاد مدينة الشارقة في الإمارات.