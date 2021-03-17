النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق المزاد العلني الـ14 لتصفية تركة "الشيخ صالح الراجحي" في 4 عقارات بالرياض والقصيم

لبيع أراضي العوصا الثانية ومبنى إدارة أعمال المجلس وعمارة الديرة وأرض القصيباء.. وبتسويق "إتقان العقارية"

أعلن مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، رحمه الله، بالتعاون مع شركة إتقان العقارية عن إطلاق المزاد العلني الرابع عشر من مزادات التركة العقارية على أربعة عقارات مميزة في الرياض والقصيم، وهي: أرض العوصا, ومبنى إدارة أعمال المجلس, وعمارة الديرة، وأرض القصيباء, وذلك يوم الأربعاء 31/3/2021م, الموافق الـ 18/8/1442هـ، حيث يقام بفندق رافال بمدينة الرياض في تمام الرابعة عصراً.

وذكر المجلس، في بيان صادر، أن العقارات الأربعة التي سيتم طرحها للبيع في المزاد العلني الرابع عشر، وهي: أرض العوصا الثانية التي تبلغ مساحتها 730,891,50متراً مربعاً وتقع بحي طويق بمدينة الرياض وهي أرض خام, بينما المزاد الثاني سيكون لمبنى مجلس إدارة أعمال الشيخ صالح الراجحي الواقع بحي الورود بمدينة الرياض، ويبلغ مساحته 3300 متر مربع، وهو مبنى تجاري مكتبي.

وأضاف "المجلس": "أما العقار الثالث وهي عمارة الديرة الواقعة بحي الديرة في مدينة الرياض، وتبلغ مساحتها 271,86 متراً مربعاً, وعمارة تجارية سكنية, بينما العقار الرابع الذي سيكون عليه المزاد العلني، وهي أرض القصيباء التي تقع بحي البطين بالقصيم، حيث تبلغ مساحتها 9,380,075 متراً مربعاً، وهي عبارة عن أرض مستوية بصك إلكتروني محدث".

من جهتها، دعت شركة إتقان العقارية، المسوق الحصري للمزاد الرابع عشر, المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة الشروط وللحصول على كراسة شروط دخول المزاد والمزايدة, أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شركة "إتقان العقارية" نجحت رغم الجائحة في تسويق المزاد الثالث عشر لتركة الشيخ صالح الراجحي بكل احترافية وفق البروتوكولات الصحية بمبيعات بلغت (1.026.157.456) لثلاث عقارات بالرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إطلاق المزاد العلني الـ14 لتصفية تركة "الشيخ صالح الراجحي" في 4 عقارات بالرياض والقصيم
سبق

أعلن مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، رحمه الله، بالتعاون مع شركة إتقان العقارية عن إطلاق المزاد العلني الرابع عشر من مزادات التركة العقارية على أربعة عقارات مميزة في الرياض والقصيم، وهي: أرض العوصا, ومبنى إدارة أعمال المجلس, وعمارة الديرة، وأرض القصيباء, وذلك يوم الأربعاء 31/3/2021م, الموافق الـ 18/8/1442هـ، حيث يقام بفندق رافال بمدينة الرياض في تمام الرابعة عصراً.

وذكر المجلس، في بيان صادر، أن العقارات الأربعة التي سيتم طرحها للبيع في المزاد العلني الرابع عشر، وهي: أرض العوصا الثانية التي تبلغ مساحتها 730,891,50متراً مربعاً وتقع بحي طويق بمدينة الرياض وهي أرض خام, بينما المزاد الثاني سيكون لمبنى مجلس إدارة أعمال الشيخ صالح الراجحي الواقع بحي الورود بمدينة الرياض، ويبلغ مساحته 3300 متر مربع، وهو مبنى تجاري مكتبي.

وأضاف "المجلس": "أما العقار الثالث وهي عمارة الديرة الواقعة بحي الديرة في مدينة الرياض، وتبلغ مساحتها 271,86 متراً مربعاً, وعمارة تجارية سكنية, بينما العقار الرابع الذي سيكون عليه المزاد العلني، وهي أرض القصيباء التي تقع بحي البطين بالقصيم، حيث تبلغ مساحتها 9,380,075 متراً مربعاً، وهي عبارة عن أرض مستوية بصك إلكتروني محدث".

من جهتها، دعت شركة إتقان العقارية، المسوق الحصري للمزاد الرابع عشر, المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة الشروط وللحصول على كراسة شروط دخول المزاد والمزايدة, أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شركة "إتقان العقارية" نجحت رغم الجائحة في تسويق المزاد الثالث عشر لتركة الشيخ صالح الراجحي بكل احترافية وفق البروتوكولات الصحية بمبيعات بلغت (1.026.157.456) لثلاث عقارات بالرياض.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
08:08 PM

إطلاق المزاد العلني الـ14 لتصفية تركة "الشيخ صالح الراجحي" في 4 عقارات بالرياض والقصيم

لبيع أراضي العوصا الثانية ومبنى إدارة أعمال المجلس وعمارة الديرة وأرض القصيباء.. وبتسويق "إتقان العقارية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,544

أعلن مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، رحمه الله، بالتعاون مع شركة إتقان العقارية عن إطلاق المزاد العلني الرابع عشر من مزادات التركة العقارية على أربعة عقارات مميزة في الرياض والقصيم، وهي: أرض العوصا, ومبنى إدارة أعمال المجلس, وعمارة الديرة، وأرض القصيباء, وذلك يوم الأربعاء 31/3/2021م, الموافق الـ 18/8/1442هـ، حيث يقام بفندق رافال بمدينة الرياض في تمام الرابعة عصراً.

وذكر المجلس، في بيان صادر، أن العقارات الأربعة التي سيتم طرحها للبيع في المزاد العلني الرابع عشر، وهي: أرض العوصا الثانية التي تبلغ مساحتها 730,891,50متراً مربعاً وتقع بحي طويق بمدينة الرياض وهي أرض خام, بينما المزاد الثاني سيكون لمبنى مجلس إدارة أعمال الشيخ صالح الراجحي الواقع بحي الورود بمدينة الرياض، ويبلغ مساحته 3300 متر مربع، وهو مبنى تجاري مكتبي.

وأضاف "المجلس": "أما العقار الثالث وهي عمارة الديرة الواقعة بحي الديرة في مدينة الرياض، وتبلغ مساحتها 271,86 متراً مربعاً, وعمارة تجارية سكنية, بينما العقار الرابع الذي سيكون عليه المزاد العلني، وهي أرض القصيباء التي تقع بحي البطين بالقصيم، حيث تبلغ مساحتها 9,380,075 متراً مربعاً، وهي عبارة عن أرض مستوية بصك إلكتروني محدث".

من جهتها، دعت شركة إتقان العقارية، المسوق الحصري للمزاد الرابع عشر, المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة الشروط وللحصول على كراسة شروط دخول المزاد والمزايدة, أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شركة "إتقان العقارية" نجحت رغم الجائحة في تسويق المزاد الثالث عشر لتركة الشيخ صالح الراجحي بكل احترافية وفق البروتوكولات الصحية بمبيعات بلغت (1.026.157.456) لثلاث عقارات بالرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,186
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,322
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,168
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,511

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة