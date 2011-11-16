الشباب: جهد كبير للجهاز الطبي من أجل تجهيز المصابين

يسعى الشباب إلى تجهيز اللاعبين المصابين في الفريق الكروي الأول ( تركي العمار ، حسان تمبكتي وألفريد نداي) من أجل لقاء الفيصلي المنتظر، السبت المقبل ، في الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الأبيض ، اليوم الاثنين ، عودة عبدالله الشامخ للتدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة.

وفي الجانب الميداني، بدأت الحصة التدريبية، بتمارين تقوية عضلات في صالة الحديد، أعقبها تمارين فنية في منتصف الملعب.



