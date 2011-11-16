الشباب: جهد كبير للجهاز الطبي من أجل تجهيز المصابين
يسعى الشباب إلى تجهيز اللاعبين المصابين في الفريق الكروي الأول ( تركي العمار ، حسان تمبكتي وألفريد نداي) من أجل لقاء الفيصلي المنتظر، السبت المقبل ، في الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الأبيض ، اليوم الاثنين ، عودة عبدالله الشامخ للتدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة.
وفي الجانب الميداني، بدأت الحصة التدريبية، بتمارين تقوية عضلات في صالة الحديد، أعقبها تمارين فنية في منتصف الملعب.
الشباب: جهد كبير للجهاز الطبي من أجل تجهيز المصابين
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-11-15
يسعى الشباب إلى تجهيز اللاعبين المصابين في الفريق الكروي الأول ( تركي العمار ، حسان تمبكتي وألفريد نداي) من أجل لقاء الفيصلي المنتظر، السبت المقبل ، في الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الأبيض ، اليوم الاثنين ، عودة عبدالله الشامخ للتدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة.
وفي الجانب الميداني، بدأت الحصة التدريبية، بتمارين تقوية عضلات في صالة الحديد، أعقبها تمارين فنية في منتصف الملعب.
15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
11:55 PM
الشباب: جهد كبير للجهاز الطبي من أجل تجهيز المصابين
يسعى الشباب إلى تجهيز اللاعبين المصابين في الفريق الكروي الأول ( تركي العمار ، حسان تمبكتي وألفريد نداي) من أجل لقاء الفيصلي المنتظر، السبت المقبل ، في الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الأبيض ، اليوم الاثنين ، عودة عبدالله الشامخ للتدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة.
وفي الجانب الميداني، بدأت الحصة التدريبية، بتمارين تقوية عضلات في صالة الحديد، أعقبها تمارين فنية في منتصف الملعب.