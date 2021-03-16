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"الصحة الكويتية" تطبق حجرًا إلزاميًا على سكان عمارة سكنية بالكامل

بسبب مخالطتهم مصابًا بكورونا ومنعًا لانتقال الفيروس إلى مخالطيه

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تطبيق الحجر الإلزامي على سكان أحد العمارات السكنية بسبب مخالطتهم مصابًا بفيروس كورونا .

وقالت وزارة الصحة وفق ما نقلته وكالة الأنباء "كونا" تطبيق الحجز الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية في البلاد بسبب مخالطتهم مصابًا بفيروس كورونا المستجد وعزلهم منعًا لانتقال الفيروس إلى المجتمع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، عبدالله السند: "نتتبع الآن نظام مراقبة لتحديد الحالات المصابة بالفيروس، وفي حال التأكد من وجود حالة مصابة سيتم التواصل مع جميع المخالطين لها".

وأضاف: "تم اكتشاف حالة في هذه العمارة التي تم رصدها خلال الأيام الماضية، وتبين أن هناك بعض المخالطين وجرى تطبيق العزل والحجر الإلزامي لجميع سكان العمارة".

وأعلنت الصحة الكويتية، صباح اليوم، تسجيل 11 حالة جديدة، مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123 حالة.

وبقيت حالات الشفاء على حالها منذ الأمس 9 حالات ليصبح عدد الحالات التي تتلقى العلاج في الكويت 114 حالة.

وزارة الصحة الكويتية الحجر الإلزامي فيروس كورونا الجديد

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"الصحة الكويتية" تطبق حجرًا إلزاميًا على سكان عمارة سكنية بالكامل
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تطبيق الحجر الإلزامي على سكان أحد العمارات السكنية بسبب مخالطتهم مصابًا بفيروس كورونا .

وقالت وزارة الصحة وفق ما نقلته وكالة الأنباء "كونا" تطبيق الحجز الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية في البلاد بسبب مخالطتهم مصابًا بفيروس كورونا المستجد وعزلهم منعًا لانتقال الفيروس إلى المجتمع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، عبدالله السند: "نتتبع الآن نظام مراقبة لتحديد الحالات المصابة بالفيروس، وفي حال التأكد من وجود حالة مصابة سيتم التواصل مع جميع المخالطين لها".

وأضاف: "تم اكتشاف حالة في هذه العمارة التي تم رصدها خلال الأيام الماضية، وتبين أن هناك بعض المخالطين وجرى تطبيق العزل والحجر الإلزامي لجميع سكان العمارة".

وأعلنت الصحة الكويتية، صباح اليوم، تسجيل 11 حالة جديدة، مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123 حالة.

وبقيت حالات الشفاء على حالها منذ الأمس 9 حالات ليصبح عدد الحالات التي تتلقى العلاج في الكويت 114 حالة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:08 PM

"الصحة الكويتية" تطبق حجرًا إلزاميًا على سكان عمارة سكنية بالكامل

بسبب مخالطتهم مصابًا بكورونا ومنعًا لانتقال الفيروس إلى مخالطيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية تطبيق الحجر الإلزامي على سكان أحد العمارات السكنية بسبب مخالطتهم مصابًا بفيروس كورونا .

وقالت وزارة الصحة وفق ما نقلته وكالة الأنباء "كونا" تطبيق الحجز الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية في البلاد بسبب مخالطتهم مصابًا بفيروس كورونا المستجد وعزلهم منعًا لانتقال الفيروس إلى المجتمع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، عبدالله السند: "نتتبع الآن نظام مراقبة لتحديد الحالات المصابة بالفيروس، وفي حال التأكد من وجود حالة مصابة سيتم التواصل مع جميع المخالطين لها".

وأضاف: "تم اكتشاف حالة في هذه العمارة التي تم رصدها خلال الأيام الماضية، وتبين أن هناك بعض المخالطين وجرى تطبيق العزل والحجر الإلزامي لجميع سكان العمارة".

وأعلنت الصحة الكويتية، صباح اليوم، تسجيل 11 حالة جديدة، مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123 حالة.

وبقيت حالات الشفاء على حالها منذ الأمس 9 حالات ليصبح عدد الحالات التي تتلقى العلاج في الكويت 114 حالة.

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