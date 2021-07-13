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"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

نقل خاطئ من "رويترز" يثير لغطاً حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن: خلط "فايزر" و"أسترازينيكا" فعّال وآمن

المنظمة تصريحها أكد مأمونية خلط اللقاحين.. والوكالة نشرت عنواناً مخالفاً

أثار نقل خاطئ من وكالة "رويترز" لتصريحات مسؤولة في منظمة الصحة العالمية لغطاً حول الخلط بين لقاحات فيروس كورونا، بعدما نقلت الوكالة عنواناً خاطئاً للتصريح.

وأكدت مصادر متخصصة أن تصريح المسؤولة كان واضحاً، وأكدت فيه مأمونية وفاعلية خلط لقاحي "فايزر" و"أسترازينكا"، حيث قالت المنظمة في المؤتمر الصحفي: "الدراسات تتوالى حول مأمونية وفعالية الخلط بين اللقاحات، وحالياً هناك أدلة كافية حول لقاحي فايزر وأسترازينيكا، والمنظمة تنصح بأن يكون قرار الخلط بين اللقاحات مبنياً على دراسات كما حصل مع فايزر وأسترازينيكا".

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نقل خاطئ من "رويترز" يثير لغطاً حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن: خلط "فايزر" و"أسترازينيكا" فعّال وآمن
سبق

أثار نقل خاطئ من وكالة "رويترز" لتصريحات مسؤولة في منظمة الصحة العالمية لغطاً حول الخلط بين لقاحات فيروس كورونا، بعدما نقلت الوكالة عنواناً خاطئاً للتصريح.

وأكدت مصادر متخصصة أن تصريح المسؤولة كان واضحاً، وأكدت فيه مأمونية وفاعلية خلط لقاحي "فايزر" و"أسترازينكا"، حيث قالت المنظمة في المؤتمر الصحفي: "الدراسات تتوالى حول مأمونية وفعالية الخلط بين اللقاحات، وحالياً هناك أدلة كافية حول لقاحي فايزر وأسترازينيكا، والمنظمة تنصح بأن يكون قرار الخلط بين اللقاحات مبنياً على دراسات كما حصل مع فايزر وأسترازينيكا".

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
04:05 PM

نقل خاطئ من "رويترز" يثير لغطاً حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن: خلط "فايزر" و"أسترازينيكا" فعّال وآمن

المنظمة تصريحها أكد مأمونية خلط اللقاحين.. والوكالة نشرت عنواناً مخالفاً

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عبدالله البرقاوي - الرياض
6
5,724

أثار نقل خاطئ من وكالة "رويترز" لتصريحات مسؤولة في منظمة الصحة العالمية لغطاً حول الخلط بين لقاحات فيروس كورونا، بعدما نقلت الوكالة عنواناً خاطئاً للتصريح.

وأكدت مصادر متخصصة أن تصريح المسؤولة كان واضحاً، وأكدت فيه مأمونية وفاعلية خلط لقاحي "فايزر" و"أسترازينكا"، حيث قالت المنظمة في المؤتمر الصحفي: "الدراسات تتوالى حول مأمونية وفعالية الخلط بين اللقاحات، وحالياً هناك أدلة كافية حول لقاحي فايزر وأسترازينيكا، والمنظمة تنصح بأن يكون قرار الخلط بين اللقاحات مبنياً على دراسات كما حصل مع فايزر وأسترازينيكا".

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