"الأرصاد" تنبّه: رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة على نجران

مصحوبة بتدنٍ في الرؤية حتى السادسة مساءً .. و"المدني" تحذّر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة، تستمر حتى الـ 6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.