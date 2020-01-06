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"الأرصاد" تنبّه: رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة على نجران

مصحوبة بتدنٍ في الرؤية حتى السادسة مساءً .. و"المدني" تحذّر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة، تستمر حتى الـ 6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الأرصاد حالة الطقس رياح سطحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه: رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة على نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة، تستمر حتى الـ 6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
09:52 AM

"الأرصاد" تنبّه: رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة على نجران

مصحوبة بتدنٍ في الرؤية حتى السادسة مساءً .. و"المدني" تحذّر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة، تستمر حتى الـ 6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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