النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاح استئصال ورم نادر وكبير من بطن مريض تسبب في شلل جزئي في القدمين

فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة

نجح فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في استئصال ورم كبير من نوع نادر من بطن مريض سبّب له شللاً جزئياً في القدمين.
وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية والمغناطيسية وجود ورم كبير بالبطن أدى إلى الضغط على الوريد الأجوف السفلي والحالب الأيمن مع دفع الكلية اليمنى إلى الأعلى والقولون إلى الأسفل وامتداده إلى الفقرات القطنية مسبباً الضغط على النخاع الشوكي، وقد أظهر فحص العينة من الورم أنها من نوع نادر الحدوث في مثل هذا السن.
وتقرر إخضاع المريض لجراحة عاجلة لسرعة استئصال الورم مع إعطاء المريض جرعة من العلاج الإشعاعي داخل غرفة العمليات بجهاز IORT الذي يعدّ من أحدث الأجهزة الإشعاعية الطبية التي توفره المدينة الطبية ويعمل عليه أطباء ذوي كفاءة عالية.
وقد قام الفريق الطبي بإجراء الجراحة واستئصال الورم من البطن وفصل الحالب الأيمن والكلية اليمنى منه وكذلك القولون، مع التشريح الكامل للوريد الأجوف السفلي وقطع عضلة اللفائف مع المحافظة على الجذع القطني العجرفي، ثم بعد ذلك أُعطي العلاج الإشعاعي داخل غرفة العمليات في عملية استمرت 6 ساعات متواصلة.

وقد نُقل بعدها المريض إلى العناية المركزة ثم إلى الجناح الطبي بعد تماثل الحالة للشفاء -ولله الحمد- وتقليل وتخفيف الآلام التي كان يعاني منها بدرجة كبيرة، وتتم متابعة حالته مع عيادة جراحة العمود الفقري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجاح استئصال ورم نادر وكبير من بطن مريض تسبب في شلل جزئي في القدمين
سبق

نجح فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في استئصال ورم كبير من نوع نادر من بطن مريض سبّب له شللاً جزئياً في القدمين.
وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية والمغناطيسية وجود ورم كبير بالبطن أدى إلى الضغط على الوريد الأجوف السفلي والحالب الأيمن مع دفع الكلية اليمنى إلى الأعلى والقولون إلى الأسفل وامتداده إلى الفقرات القطنية مسبباً الضغط على النخاع الشوكي، وقد أظهر فحص العينة من الورم أنها من نوع نادر الحدوث في مثل هذا السن.
وتقرر إخضاع المريض لجراحة عاجلة لسرعة استئصال الورم مع إعطاء المريض جرعة من العلاج الإشعاعي داخل غرفة العمليات بجهاز IORT الذي يعدّ من أحدث الأجهزة الإشعاعية الطبية التي توفره المدينة الطبية ويعمل عليه أطباء ذوي كفاءة عالية.
وقد قام الفريق الطبي بإجراء الجراحة واستئصال الورم من البطن وفصل الحالب الأيمن والكلية اليمنى منه وكذلك القولون، مع التشريح الكامل للوريد الأجوف السفلي وقطع عضلة اللفائف مع المحافظة على الجذع القطني العجرفي، ثم بعد ذلك أُعطي العلاج الإشعاعي داخل غرفة العمليات في عملية استمرت 6 ساعات متواصلة.

وقد نُقل بعدها المريض إلى العناية المركزة ثم إلى الجناح الطبي بعد تماثل الحالة للشفاء -ولله الحمد- وتقليل وتخفيف الآلام التي كان يعاني منها بدرجة كبيرة، وتتم متابعة حالته مع عيادة جراحة العمود الفقري.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
06:54 PM

نجاح استئصال ورم نادر وكبير من بطن مريض تسبب في شلل جزئي في القدمين

فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
358

نجح فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في استئصال ورم كبير من نوع نادر من بطن مريض سبّب له شللاً جزئياً في القدمين.
وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية والمغناطيسية وجود ورم كبير بالبطن أدى إلى الضغط على الوريد الأجوف السفلي والحالب الأيمن مع دفع الكلية اليمنى إلى الأعلى والقولون إلى الأسفل وامتداده إلى الفقرات القطنية مسبباً الضغط على النخاع الشوكي، وقد أظهر فحص العينة من الورم أنها من نوع نادر الحدوث في مثل هذا السن.
وتقرر إخضاع المريض لجراحة عاجلة لسرعة استئصال الورم مع إعطاء المريض جرعة من العلاج الإشعاعي داخل غرفة العمليات بجهاز IORT الذي يعدّ من أحدث الأجهزة الإشعاعية الطبية التي توفره المدينة الطبية ويعمل عليه أطباء ذوي كفاءة عالية.
وقد قام الفريق الطبي بإجراء الجراحة واستئصال الورم من البطن وفصل الحالب الأيمن والكلية اليمنى منه وكذلك القولون، مع التشريح الكامل للوريد الأجوف السفلي وقطع عضلة اللفائف مع المحافظة على الجذع القطني العجرفي، ثم بعد ذلك أُعطي العلاج الإشعاعي داخل غرفة العمليات في عملية استمرت 6 ساعات متواصلة.

وقد نُقل بعدها المريض إلى العناية المركزة ثم إلى الجناح الطبي بعد تماثل الحالة للشفاء -ولله الحمد- وتقليل وتخفيف الآلام التي كان يعاني منها بدرجة كبيرة، وتتم متابعة حالته مع عيادة جراحة العمود الفقري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,263
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,689
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,717

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة