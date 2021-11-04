النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مختص يحذر إصابة الأطفال بمتلازمة الرقبة النصية بسبب الألعاب الإلكترونية

دعا إلى تقنين ساعات استخدامهم للهواتف والأجهزة الذكية

حذر الدكتور ضياء حسين الحاصل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا، الأطفال من التعرض للإصابة بمرض "الرقبة النصية" نتيجة الجلوس ‫وانحناء الرأس لساعات متواصلة أثناء استعمال الهواتف الذكية ‫والحواسيب اللوحية، وخصوصًا لممارسة الألعاب الإلكترونية، لافتًا إلى أن تسمية متلازمة الرقبة النصية مشتقة من بداية تآكل فقرات الرقبة الناتج من الإجهاد المتكرر وانحناء الرأس للأسفل للنظر إلى شاشات الهواتف الذكية لفترة طويلة.

وقال الدكتور حسين: مع جائحة ”كورونا” والعمل عن بعد زاد استخدام الجميع، وخصوصًا الأطفال للأجهزة الإلكترونية؛ إذ تؤثر متلازمة الرقبة النصية على أفراد المجتمعات من مختلف الأعمار والأجناس في مختلف أنحاء العالم، وتتسبب في حدوث ألم متكرر ناجم عن الانحناء المفرط والمتكرر للرقبة مسببة تآكلًا في فقرات العمود الفقري.

ولفت إلى وجود أعراض لمتلازمة الرقبة النصية، وهي: ألم في الرقبة والأكتاف وأعلى الظهر، صداع مزمن، زيادة انحناء في العمود الفقري، تيبس الرقبة، شد عضلي في عضلات الرقبة، ألم في الرقبة يمتد إلى الأطراف العلوية، خدلان أو تنميل في الأطراف العلوية.

وعن كيفية الوقاية من المرض قال: إن هناك عدة نصائح يجب اتباعها؛ وهي: عدم المبالغة في استخدام الهواتف الذكية، تجنب انحناء الرأس لفترة طويلة، وضع شاشة الهاتف على مستوى العين لتقليل انحناء الرأس، عدم استخدام الهاتف لأكثر من 20 دقيقة مستمرة، وأخذ فترات راحة كل 20 دقيقة، ممارسة الرياضة والقيام بتمارين الرقبة لزيادة مرونة عضلات الرقبة، وضع الرأس في الوضعية الصحية؛ بحيث تكون الأذن على مستوى الكتف.

وحول العلاج أكد أن متلازمة الرقبة النصية حالة غير خطيرة ولا تستدعي التدخل الجراحي إلا في حالات نادرة جدًّا عند حدوث ألم شديد جدًّا وتشوهات في القوام؛ إذ يتم علاج متلازمة الرقبة النصية من خلال العلاج المحافظ "الغير جراحي"، مثل الأدوية "كمسكنات الألم"، العلاج الطبيعي، الحقن بأنواعها، وهناك العلاج بالإبر الصينية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مختص يحذر إصابة الأطفال بمتلازمة الرقبة النصية بسبب الألعاب الإلكترونية
سبق

حذر الدكتور ضياء حسين الحاصل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا، الأطفال من التعرض للإصابة بمرض "الرقبة النصية" نتيجة الجلوس ‫وانحناء الرأس لساعات متواصلة أثناء استعمال الهواتف الذكية ‫والحواسيب اللوحية، وخصوصًا لممارسة الألعاب الإلكترونية، لافتًا إلى أن تسمية متلازمة الرقبة النصية مشتقة من بداية تآكل فقرات الرقبة الناتج من الإجهاد المتكرر وانحناء الرأس للأسفل للنظر إلى شاشات الهواتف الذكية لفترة طويلة.

وقال الدكتور حسين: مع جائحة ”كورونا” والعمل عن بعد زاد استخدام الجميع، وخصوصًا الأطفال للأجهزة الإلكترونية؛ إذ تؤثر متلازمة الرقبة النصية على أفراد المجتمعات من مختلف الأعمار والأجناس في مختلف أنحاء العالم، وتتسبب في حدوث ألم متكرر ناجم عن الانحناء المفرط والمتكرر للرقبة مسببة تآكلًا في فقرات العمود الفقري.

ولفت إلى وجود أعراض لمتلازمة الرقبة النصية، وهي: ألم في الرقبة والأكتاف وأعلى الظهر، صداع مزمن، زيادة انحناء في العمود الفقري، تيبس الرقبة، شد عضلي في عضلات الرقبة، ألم في الرقبة يمتد إلى الأطراف العلوية، خدلان أو تنميل في الأطراف العلوية.

وعن كيفية الوقاية من المرض قال: إن هناك عدة نصائح يجب اتباعها؛ وهي: عدم المبالغة في استخدام الهواتف الذكية، تجنب انحناء الرأس لفترة طويلة، وضع شاشة الهاتف على مستوى العين لتقليل انحناء الرأس، عدم استخدام الهاتف لأكثر من 20 دقيقة مستمرة، وأخذ فترات راحة كل 20 دقيقة، ممارسة الرياضة والقيام بتمارين الرقبة لزيادة مرونة عضلات الرقبة، وضع الرأس في الوضعية الصحية؛ بحيث تكون الأذن على مستوى الكتف.

وحول العلاج أكد أن متلازمة الرقبة النصية حالة غير خطيرة ولا تستدعي التدخل الجراحي إلا في حالات نادرة جدًّا عند حدوث ألم شديد جدًّا وتشوهات في القوام؛ إذ يتم علاج متلازمة الرقبة النصية من خلال العلاج المحافظ "الغير جراحي"، مثل الأدوية "كمسكنات الألم"، العلاج الطبيعي، الحقن بأنواعها، وهناك العلاج بالإبر الصينية.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
05:20 PM

مختص يحذر إصابة الأطفال بمتلازمة الرقبة النصية بسبب الألعاب الإلكترونية

دعا إلى تقنين ساعات استخدامهم للهواتف والأجهزة الذكية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,500

حذر الدكتور ضياء حسين الحاصل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا، الأطفال من التعرض للإصابة بمرض "الرقبة النصية" نتيجة الجلوس ‫وانحناء الرأس لساعات متواصلة أثناء استعمال الهواتف الذكية ‫والحواسيب اللوحية، وخصوصًا لممارسة الألعاب الإلكترونية، لافتًا إلى أن تسمية متلازمة الرقبة النصية مشتقة من بداية تآكل فقرات الرقبة الناتج من الإجهاد المتكرر وانحناء الرأس للأسفل للنظر إلى شاشات الهواتف الذكية لفترة طويلة.

وقال الدكتور حسين: مع جائحة ”كورونا” والعمل عن بعد زاد استخدام الجميع، وخصوصًا الأطفال للأجهزة الإلكترونية؛ إذ تؤثر متلازمة الرقبة النصية على أفراد المجتمعات من مختلف الأعمار والأجناس في مختلف أنحاء العالم، وتتسبب في حدوث ألم متكرر ناجم عن الانحناء المفرط والمتكرر للرقبة مسببة تآكلًا في فقرات العمود الفقري.

ولفت إلى وجود أعراض لمتلازمة الرقبة النصية، وهي: ألم في الرقبة والأكتاف وأعلى الظهر، صداع مزمن، زيادة انحناء في العمود الفقري، تيبس الرقبة، شد عضلي في عضلات الرقبة، ألم في الرقبة يمتد إلى الأطراف العلوية، خدلان أو تنميل في الأطراف العلوية.

وعن كيفية الوقاية من المرض قال: إن هناك عدة نصائح يجب اتباعها؛ وهي: عدم المبالغة في استخدام الهواتف الذكية، تجنب انحناء الرأس لفترة طويلة، وضع شاشة الهاتف على مستوى العين لتقليل انحناء الرأس، عدم استخدام الهاتف لأكثر من 20 دقيقة مستمرة، وأخذ فترات راحة كل 20 دقيقة، ممارسة الرياضة والقيام بتمارين الرقبة لزيادة مرونة عضلات الرقبة، وضع الرأس في الوضعية الصحية؛ بحيث تكون الأذن على مستوى الكتف.

وحول العلاج أكد أن متلازمة الرقبة النصية حالة غير خطيرة ولا تستدعي التدخل الجراحي إلا في حالات نادرة جدًّا عند حدوث ألم شديد جدًّا وتشوهات في القوام؛ إذ يتم علاج متلازمة الرقبة النصية من خلال العلاج المحافظ "الغير جراحي"، مثل الأدوية "كمسكنات الألم"، العلاج الطبيعي، الحقن بأنواعها، وهناك العلاج بالإبر الصينية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,100
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,965
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,158

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة