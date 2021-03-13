النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

"عنبري" يحتفل بزواجه من كريمة "عروي" في بيش

احتفل الشاب يحيى بن ناصر عنبري، أول أمس الخميس، بزواجه من كريمة الشيخ منصور بن أحمد عروي، في محافطة بيش.

جاء ذلك وسط حضور عدد محدود من الأسرتين؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

"سبق" تهنئ "عنبري"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"عنبري" يحتفل بزواجه من كريمة "عروي" في بيش
سبق

احتفل الشاب يحيى بن ناصر عنبري، أول أمس الخميس، بزواجه من كريمة الشيخ منصور بن أحمد عروي، في محافطة بيش.

جاء ذلك وسط حضور عدد محدود من الأسرتين؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

"سبق" تهنئ "عنبري"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
03:27 PM

"عنبري" يحتفل بزواجه من كريمة "عروي" في بيش

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
117

احتفل الشاب يحيى بن ناصر عنبري، أول أمس الخميس، بزواجه من كريمة الشيخ منصور بن أحمد عروي، في محافطة بيش.

جاء ذلك وسط حضور عدد محدود من الأسرتين؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

"سبق" تهنئ "عنبري"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,338

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة